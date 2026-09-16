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Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 7
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 8
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 9
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
I/O (Bright-Side Mixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 8
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 9
  • Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717671
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0884108013717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
I/O (Bright-Side Mixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Panopticom, Playing For Time, The Court, Four Kinds Of Horses, i/o, Love Can Heal, Road To Joy, So Much, Olive Tree, This Is Home, And Still, Live And Let Live
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка

«После года (выкладывания новой песни в интернет каждое полнолуние) я очень рад снова видеть все эти новые песни на хорошем корабле i/o готовыми к путешествию по миру». — Питер Гэбриел Легендарный Питер Гэбриел, ставший поп-звездой, работа над своим новым альбомом началась ещё в середине 1990-х и понемногу снабжал поклонников песнями, но в итоге альбом получился совсем не разрозненным. Десятый студийный альбом Гэбриела, состоящий из оригинального материала, сравнивали и с альбомом Smile группы Beach Boys, и с альбомом Chinese Democracy группы Guns N' Roses . The Guardian в недавнем обзоре отмечает, что оба альбома имели легендарный «слоновий» период развития. Все 12 треков нового альбома представлены в двух стереомиксах: Bright-Side Mix, созданном Марком «Спайком» Стентом, и Dark-Side Mix, переработанном Чадом Блейком. Также доступен In-Side 3D-микс Ханса-Мартина Баффа. Собранный воедино в ходе сессий в Великобритании, Италии, Южной Африке, Швеции и на сцене Rexall Place, канадской арены, которая закрылась пять лет назад, этот альбом, несомненно, заслуживает похвалы i/o за то, что не ощущается как альбом, который бесконечно, пусть и с перерывами, перерабатывали десятилетиями. Он явно тщательно продуман, но при этом звучит удивительно свежо, легко затрагивая множество давних интересов Гэбриэла. В туре, сопровождавшем постепенный выпуск треков i/o в интернете — по одному каждое полнолуние — Гэбриел исполнял свой новый материал наряду с крупными хитами с альбома 1986 года So. Если здесь нет ничего столь же откровенно коммерческого, как в Sledgehammer или Don't Give Up то в звучании духовых инструментов на ярком Olive Tree определённо чувствуется дерзость 80-х, а заглавный трек — эпическое, стадионное величие. Интерес Гэбриэля к музыке за пределами Запада отражается в извилистом ритме «This Is Home». «And Still» сложно назвать прог-роком как таковым, но фортепиано, флейта и виолончель в нём определённо передают ту самую, пропитанную дождём, истинно английскую меланхолию, которая была одним из ключевых стилей Genesis начала 70-х. «Любой, кто задумывается о целесообразности выпуска альбома, состоящего из песен, уже доступных для бесплатного прослушивания, может заметить, что, независимо от того, был ли он выпущен постепенно, под влиянием лунных событий или нет, он явно задумывался как полноценный альбом: если слушать его за один присест, он прекрасно плавно переходит от прилива к приливу». — Алексис Петридис, The Guardian Кульминацией альбома i/o, пожалуй, можно назвать балладу «Playing for Time», которая медленно движется к драматической кульминации. В тексте песни Габриэль, как и в тексте его дебютного сольного сингла, взбирается на холм, но на этот раз погруженный в воспоминания и мысли о бегущем времени. Эта песня идеально подошла бы в качестве грандиозного финала. i/o настолько богат идеями, что хочется надеяться, что этого не придётся делать.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0884108013717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
I/O (Bright-Side Mixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Panopticom, Playing For Time, The Court, Four Kinds Of Horses, i/o, Love Can Heal, Road To Joy, So Much, Olive Tree, This Is Home, And Still, Live And Let Live
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«После года (выкладывания новой песни в интернет каждое полнолуние) я очень рад снова видеть все эти новые песни на хорошем корабле i/o готовыми к путешествию по миру». — Питер Гэбриел Легендарный Питер Гэбриел, ставший поп-звездой, работа над своим новым альбомом началась ещё в середине 1990-х и понемногу снабжал поклонников песнями, но в итоге альбом получился совсем не разрозненным. Десятый студийный альбом Гэбриела, состоящий из оригинального материала, сравнивали и с альбомом Smile группы Beach Boys, и с альбомом Chinese Democracy группы Guns N' Roses . The Guardian в недавнем обзоре отмечает, что оба альбома имели легендарный «слоновий» период развития. Все 12 треков нового альбома представлены в двух стереомиксах: Bright-Side Mix, созданном Марком «Спайком» Стентом, и Dark-Side Mix, переработанном Чадом Блейком. Также доступен In-Side 3D-микс Ханса-Мартина Баффа. Собранный воедино в ходе сессий в Великобритании, Италии, Южной Африке, Швеции и на сцене Rexall Place, канадской арены, которая закрылась пять лет назад, этот альбом, несомненно, заслуживает похвалы i/o за то, что не ощущается как альбом, который бесконечно, пусть и с перерывами, перерабатывали десятилетиями. Он явно тщательно продуман, но при этом звучит удивительно свежо, легко затрагивая множество давних интересов Гэбриэла. В туре, сопровождавшем постепенный выпуск треков i/o в интернете — по одному каждое полнолуние — Гэбриел исполнял свой новый материал наряду с крупными хитами с альбома 1986 года So. Если здесь нет ничего столь же откровенно коммерческого, как в Sledgehammer или Don't Give Up то в звучании духовых инструментов на ярком Olive Tree определённо чувствуется дерзость 80-х, а заглавный трек — эпическое, стадионное величие. Интерес Гэбриэля к музыке за пределами Запада отражается в извилистом ритме «This Is Home». «And Still» сложно назвать прог-роком как таковым, но фортепиано, флейта и виолончель в нём определённо передают ту самую, пропитанную дождём, истинно английскую меланхолию, которая была одним из ключевых стилей Genesis начала 70-х. «Любой, кто задумывается о целесообразности выпуска альбома, состоящего из песен, уже доступных для бесплатного прослушивания, может заметить, что, независимо от того, был ли он выпущен постепенно, под влиянием лунных событий или нет, он явно задумывался как полноценный альбом: если слушать его за один присест, он прекрасно плавно переходит от прилива к приливу». — Алексис Петридис, The Guardian Кульминацией альбома i/o, пожалуй, можно назвать балладу «Playing for Time», которая медленно движется к драматической кульминации. В тексте песни Габриэль, как и в тексте его дебютного сольного сингла, взбирается на холм, но на этот раз погруженный в воспоминания и мысли о бегущем времени. Эта песня идеально подошла бы в качестве грандиозного финала. i/o настолько богат идеями, что хочется надеяться, что этого не придётся делать.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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