Описание товара Peter Gabriel - I/O (Bright-Side Mixes) (0884108013717) виниловая пластинка

«После года (выкладывания новой песни в интернет каждое полнолуние) я очень рад снова видеть все эти новые песни на хорошем корабле i/o готовыми к путешествию по миру». — Питер Гэбриел Легендарный Питер Гэбриел, ставший поп-звездой, работа над своим новым альбомом началась ещё в середине 1990-х и понемногу снабжал поклонников песнями, но в итоге альбом получился совсем не разрозненным. Десятый студийный альбом Гэбриела, состоящий из оригинального материала, сравнивали и с альбомом Smile группы Beach Boys, и с альбомом Chinese Democracy группы Guns N' Roses . The Guardian в недавнем обзоре отмечает, что оба альбома имели легендарный «слоновий» период развития. Все 12 треков нового альбома представлены в двух стереомиксах: Bright-Side Mix, созданном Марком «Спайком» Стентом, и Dark-Side Mix, переработанном Чадом Блейком. Также доступен In-Side 3D-микс Ханса-Мартина Баффа. Собранный воедино в ходе сессий в Великобритании, Италии, Южной Африке, Швеции и на сцене Rexall Place, канадской арены, которая закрылась пять лет назад, этот альбом, несомненно, заслуживает похвалы i/o за то, что не ощущается как альбом, который бесконечно, пусть и с перерывами, перерабатывали десятилетиями. Он явно тщательно продуман, но при этом звучит удивительно свежо, легко затрагивая множество давних интересов Гэбриэла. В туре, сопровождавшем постепенный выпуск треков i/o в интернете — по одному каждое полнолуние — Гэбриел исполнял свой новый материал наряду с крупными хитами с альбома 1986 года So. Если здесь нет ничего столь же откровенно коммерческого, как в Sledgehammer или Don't Give Up то в звучании духовых инструментов на ярком Olive Tree определённо чувствуется дерзость 80-х, а заглавный трек — эпическое, стадионное величие. Интерес Гэбриэля к музыке за пределами Запада отражается в извилистом ритме «This Is Home». «And Still» сложно назвать прог-роком как таковым, но фортепиано, флейта и виолончель в нём определённо передают ту самую, пропитанную дождём, истинно английскую меланхолию, которая была одним из ключевых стилей Genesis начала 70-х. «Любой, кто задумывается о целесообразности выпуска альбома, состоящего из песен, уже доступных для бесплатного прослушивания, может заметить, что, независимо от того, был ли он выпущен постепенно, под влиянием лунных событий или нет, он явно задумывался как полноценный альбом: если слушать его за один присест, он прекрасно плавно переходит от прилива к приливу». — Алексис Петридис, The Guardian Кульминацией альбома i/o, пожалуй, можно назвать балладу «Playing for Time», которая медленно движется к драматической кульминации. В тексте песни Габриэль, как и в тексте его дебютного сольного сингла, взбирается на холм, но на этот раз погруженный в воспоминания и мысли о бегущем времени. Эта песня идеально подошла бы в качестве грандиозного финала. i/o настолько богат идеями, что хочется надеяться, что этого не придётся делать.