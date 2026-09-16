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OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка

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OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка - фото 1
OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707999
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497818594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Story Continues, Frank Dies, Quidditch World Cup, Dark Mark, Foreign Visitors Arrive, Goblet Of Fire, Rita Skeeter, Sirius Fire, Golden Egg, Nevilles Waltz, Harry In Winter, Potter Waltz, Underwater Secrets, Black Lake, Hogwarts March, Maze, Voldemort, Death Of Cedric, Another Year Ends, Hogwarts Hymn, Do The Hippogriff, This Is The Night, Magic Works
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка

Номинированный на Грэмми cаундтрек к фильму Гарри Поттер и Кубок огня, написанный Патриком Дойлом.. Издание на прозрачном виниле к RSD 2025.. Музыка Патрика Дойла вносит в целом более мрачный тон в франшизу. Ключевые треки, такие как «The Quidditch World Cup», передают волнение Турнира Трех Волшебников. Саундтрек сочетает новые темы со знакомыми мотивами, усиливая эмоциональную глубину фильма.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497818594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Story Continues, Frank Dies, Quidditch World Cup, Dark Mark, Foreign Visitors Arrive, Goblet Of Fire, Rita Skeeter, Sirius Fire, Golden Egg, Nevilles Waltz, Harry In Winter, Potter Waltz, Underwater Secrets, Black Lake, Hogwarts March, Maze, Voldemort, Death Of Cedric, Another Year Ends, Hogwarts Hymn, Do The Hippogriff, This Is The Night, Magic Works
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Номинированный на Грэмми cаундтрек к фильму Гарри Поттер и Кубок огня, написанный Патриком Дойлом.. Издание на прозрачном виниле к RSD 2025.. Музыка Патрика Дойла вносит в целом более мрачный тон в франшизу. Ключевые треки, такие как «The Quidditch World Cup», передают волнение Турнира Трех Волшебников. Саундтрек сочетает новые темы со знакомыми мотивами, усиливая эмоциональную глубину фильма.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Harry Potter And The Goblet Of Fire (Patrick Doyle) (coloured) (0603497818594) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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