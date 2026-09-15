Dire Straits - Communique (Analogue, Original Master Recording) (0821797246712) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Communique
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
В наличии
Код товара: 642426
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8 400 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0821797246712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Communique
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Once Upon A Time In The West, News, You Think You're Going?, Communiqu?, Lady Writer, Angel Of Mercy, Portobello Belle, Single-Handed Sailor, Follow Me Home
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dire Straits - Communique (Analogue, Original Master Recording) (0821797246712) виниловая пластинка
Communiqu? (читается «комъюникэ?й») — второй студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, вышедший в 1979 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0821797246712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Communique
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Once Upon A Time In The West, News, You Think You're Going?, Communiqu?, Lady Writer, Angel Of Mercy, Portobello Belle, Single-Handed Sailor, Follow Me Home
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Communiqu? (читается «комъюникэ?й») — второй студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, вышедший в 1979 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Dire Straits - Communique (Analogue, Original Master Recording) (0821797246712) виниловая пластинка - по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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