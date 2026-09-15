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Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка

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Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 1
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 2
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 3
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 4
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 5
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 6
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 7
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 8
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 9
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 10
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 11
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 12
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 13
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 14
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 15
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 16
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 17
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 18
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
Kid A Mnesia
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 2
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 3
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 4
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 5
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 6
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 7
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 8
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 9
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 10
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 11
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 12
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 13
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 14
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 15
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 16
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 17
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 18
  • Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191404116616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
Kid A Mnesia
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Everything In Its Right Place, Kid A, The National Anthem, How To Disappear Completely, Treefingers, Optimistic, In Limbo, Idioteque, Morning Bell, Motion Picture Soundtrack, Untitled, Packt Like Sardines In A Crushd Tin Box, Pyramid Song, Pulk/Pull Revolving Doors, You And Whose Army?, I Might Be Wrong, Knives Out, Morning Bell/Amnesiac, Dollars And Cents, Hunting Bears, Like Spinning Plates, Life In A Glasshouse, Like Spinning Plates ('Why Us?' Version), Untitled V1, Fog (Again Again Version),
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everything In Its Right Place, Kid A, The National Anthem, How To Disappear Completely, Treefingers, Optimistic, In Limbo, Idioteque, Morning Bell, Motion Picture Soundtrack, Untitled, Packt Like Sardines In A Crushd Tin Box, Pyramid Song, Pulk/Pull Revolving Doors, You And Whose Army?, I Might Be Wrong, Knives Out, Morning Bell/Amnesiac, Dollars And Cents, Hunting Bears, Like Spinning Plates, Life In A Glasshouse, Like Spinning Plates ('Why Us?' Version), Untitled V1, Fog (Again Again Version), If You Say The Word, Follow Me Around, Pulk/Pull (True Love Waits Version), Untitled V2, The Morning Bell (In The Dark Version), Pyramid Strings, Alt. Fast Track, Untitled V3, How To Disappear Into Strings

Отзывы о товаре Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191404116616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
Kid A Mnesia
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Everything In Its Right Place, Kid A, The National Anthem, How To Disappear Completely, Treefingers, Optimistic, In Limbo, Idioteque, Morning Bell, Motion Picture Soundtrack, Untitled, Packt Like Sardines In A Crushd Tin Box, Pyramid Song, Pulk/Pull Revolving Doors, You And Whose Army?, I Might Be Wrong, Knives Out, Morning Bell/Amnesiac, Dollars And Cents, Hunting Bears, Like Spinning Plates, Life In A Glasshouse, Like Spinning Plates ('Why Us?' Version), Untitled V1, Fog (Again Again Version),
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everything In Its Right Place, Kid A, The National Anthem, How To Disappear Completely, Treefingers, Optimistic, In Limbo, Idioteque, Morning Bell, Motion Picture Soundtrack, Untitled, Packt Like Sardines In A Crushd Tin Box, Pyramid Song, Pulk/Pull Revolving Doors, You And Whose Army?, I Might Be Wrong, Knives Out, Morning Bell/Amnesiac, Dollars And Cents, Hunting Bears, Like Spinning Plates, Life In A Glasshouse, Like Spinning Plates ('Why Us?' Version), Untitled V1, Fog (Again Again Version), If You Say The Word, Follow Me Around, Pulk/Pull (True Love Waits Version), Untitled V2, The Morning Bell (In The Dark Version), Pyramid Strings, Alt. Fast Track, Untitled V3, How To Disappear Into Strings
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Radiohead - Kid A Mnesia (0191404116616) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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