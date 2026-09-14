Top.Mail.Ru
Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) - фото 1
Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) - фото 2
Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Dust Bowl
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) - фото 1
  • Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) - фото 2
  • Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733325
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Dust Bowl
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Slow Train, Dust Bowl, Tennessee Plates (feat. John Hiatt), The Meaning Of The Blues, Black Lung Heartache, You Better Watch Yourself, The Last Matador Of Bayonne, Heartbreaker (feat. Glenn Hughes), No Love On The Street, The Whale That Swallowed Jonah, Sweet Rowena (feat. Vince Gill), Prisoner
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) виниловая пластинка

Dust Bowl — девятый студийный альбом блюз-рок-гитариста Джо Бонамассы, первоначально выпущенный в 2011 году. Лимитированное издание на золотом виниле. Записанный в студиях Black Rock Studios на Санторини, Греция, Ben's Studio в Нэшвилле, штат Теннесси, The Cave в Малибу, штат Калифорния, и The Village в Лос-Анджелесе, альбом Dust Bowl сочетает в себе жесткие, основанные на блюзе тона первых альбомов Бонамассы с плавными, бросающими вызов жанровым рамкам звуками, которые он освоил за прошедшие годы, а также добавляет «нэшвиллского звучания» в дуэтах с легендами Джоном Хайаттом и Винсом Гиллом. Гилл привносит свой фирменный гитарный стиль в песню «Tennessee Plates », написанную Джоном Хайаттом и Джоном Портером, в которой Хайатт поет дуэтом с Бонамассой. Гилл также играет на гитаре в песне «Sweet Rowena», которую он написал вместе со своим постоянным соавтором Питом Васнером. Арлан Шейрбаум, Бет Харт и Блонди Чаплин играют на треке Майкла Камена и Тима Карри «No Love On The Street», а Гленн Хьюз поет в песне «Heartbreaker», написанной Полом Роджерсом. Обложка основана на известной фотографии Артура Ротштейна 1936 года.

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Dust Bowl
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Slow Train, Dust Bowl, Tennessee Plates (feat. John Hiatt), The Meaning Of The Blues, Black Lung Heartache, You Better Watch Yourself, The Last Matador Of Bayonne, Heartbreaker (feat. Glenn Hughes), No Love On The Street, The Whale That Swallowed Jonah, Sweet Rowena (feat. Vince Gill), Prisoner
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Dust Bowl — девятый студийный альбом блюз-рок-гитариста Джо Бонамассы, первоначально выпущенный в 2011 году. Лимитированное издание на золотом виниле. Записанный в студиях Black Rock Studios на Санторини, Греция, Ben's Studio в Нэшвилле, штат Теннесси, The Cave в Малибу, штат Калифорния, и The Village в Лос-Анджелесе, альбом Dust Bowl сочетает в себе жесткие, основанные на блюзе тона первых альбомов Бонамассы с плавными, бросающими вызов жанровым рамкам звуками, которые он освоил за прошедшие годы, а также добавляет «нэшвиллского звучания» в дуэтах с легендами Джоном Хайаттом и Винсом Гиллом. Гилл привносит свой фирменный гитарный стиль в песню «Tennessee Plates », написанную Джоном Хайаттом и Джоном Портером, в которой Хайатт поет дуэтом с Бонамассой. Гилл также играет на гитаре в песне «Sweet Rowena», которую он написал вместе со своим постоянным соавтором Питом Васнером. Арлан Шейрбаум, Бет Харт и Блонди Чаплин играют на треке Майкла Камена и Тима Карри «No Love On The Street», а Гленн Хьюз поет в песне «Heartbreaker», написанной Полом Роджерсом. Обложка основана на известной фотографии Артура Ротштейна 1936 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - Dust Bowl (coloured) (8712725751427) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...