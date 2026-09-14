Texas - Jump On Board (4050538264586) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Texas - Jump On Board (4050538264586) виниловая пластинка
Альбом шотландской группы Texas. Texas - шотландский музыкальный коллектив, основанный в Глазго в 1986 году бас-гитаристом Джонни Макэлхоном. Вокалисткой стала Шарлин Спитери. Музыкальный стиль группы претерпел изменения от блюз-рока до поп-рока. Группа образовалась в 1986 году, но известность приобрела лишь в 1989 году, когда лейбл Mercury Records выпустил её дебютный альбом "Southside", добравшийся до третьей строчки британского чарта. Следующие два альбома оказались значительно менее популярными, но альбом "White on Blonde" (1997) оказался очень успешным, заняв первое место в британском чарте и став шестикратно "платиновым". До первой строчки хит-парада добрались также альбом "The Hush" (1999) и сборник "The Greatest Hits" (2000). После выпуска альбома "Red Book" в 2005 году музыканты группы Texas решили взять творческую паузу. Спитери в это время занялась сольной карьерой. В 2013 году, после долгого перерыва, Texas выпустили 8-й студийный альбом "The Conversation".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитFleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Time - The Time (coloured) (0603497843954) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитChristine And The Queens - Chris (English Edition) (506052543601...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитMotorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитCesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитJanis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) винилова...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитAnne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (00289486170...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитNazareth - Exercises (coloured) (4050538474428) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Texas - Jump On Board (4050538264586) виниловая пластинка