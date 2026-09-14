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Texas - Jump On Board (4050538264586) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Texas - Jump On Board (4050538264586) виниловая пластинка

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Texas - Jump On Board (4050538264586) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Texas
Альбом (сингл)
Jump On Board
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Texas - Jump On Board (4050538264586) - фото 4
  • Texas - Jump On Board (4050538264586) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733289
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538264586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Texas
Альбом (сингл)
Jump On Board
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Let's Work It Out, Can't Control, For Everything, It Was Up To You, Tell That Girl, Sending A Message, Great Romances, Won't Let You Down, Midnight, Round The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Texas - Jump On Board (4050538264586) виниловая пластинка

Альбом шотландской группы Texas. Texas - шотландский музыкальный коллектив, основанный в Глазго в 1986 году бас-гитаристом Джонни Макэлхоном. Вокалисткой стала Шарлин Спитери. Музыкальный стиль группы претерпел изменения от блюз-рока до поп-рока. Группа образовалась в 1986 году, но известность приобрела лишь в 1989 году, когда лейбл Mercury Records выпустил её дебютный альбом "Southside", добравшийся до третьей строчки британского чарта. Следующие два альбома оказались значительно менее популярными, но альбом "White on Blonde" (1997) оказался очень успешным, заняв первое место в британском чарте и став шестикратно "платиновым". До первой строчки хит-парада добрались также альбом "The Hush" (1999) и сборник "The Greatest Hits" (2000). После выпуска альбома "Red Book" в 2005 году музыканты группы Texas решили взять творческую паузу. Спитери в это время занялась сольной карьерой. В 2013 году, после долгого перерыва, Texas выпустили 8-й студийный альбом "The Conversation".



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538264586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Texas
Альбом (сингл)
Jump On Board
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Let's Work It Out, Can't Control, For Everything, It Was Up To You, Tell That Girl, Sending A Message, Great Romances, Won't Let You Down, Midnight, Round The World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом шотландской группы Texas. Texas - шотландский музыкальный коллектив, основанный в Глазго в 1986 году бас-гитаристом Джонни Макэлхоном. Вокалисткой стала Шарлин Спитери. Музыкальный стиль группы претерпел изменения от блюз-рока до поп-рока. Группа образовалась в 1986 году, но известность приобрела лишь в 1989 году, когда лейбл Mercury Records выпустил её дебютный альбом "Southside", добравшийся до третьей строчки британского чарта. Следующие два альбома оказались значительно менее популярными, но альбом "White on Blonde" (1997) оказался очень успешным, заняв первое место в британском чарте и став шестикратно "платиновым". До первой строчки хит-парада добрались также альбом "The Hush" (1999) и сборник "The Greatest Hits" (2000). После выпуска альбома "Red Book" в 2005 году музыканты группы Texas решили взять творческую паузу. Спитери в это время занялась сольной карьерой. В 2013 году, после долгого перерыва, Texas выпустили 8-й студийный альбом "The Conversation".


Теги товара: Поп-музыка
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