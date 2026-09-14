Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) виниловая пластинка
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Описание товара Рома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) виниловая пластинка
Рома Жуков — советский и российский музыкант, певец и композитор, чья карьера тесно связана с легендарной группой «Мираж». В 1987 году он присоединился к «Миражу» в качестве клавишника и почти сразу начал пробовать себя в качестве автора песен, сотрудничая с создателем хитов «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым. Параллельно Роман помог своей коллеге по «Миражу» Светлане Разиной, выступив композитором и аранжировщиком её дебютного альбома. Уже в 1988 году Жуков решил покинуть группу ради сольного проекта. Его первый альбом «Пыль мечты» стал настоящим прорывом: песни «Первый снег» и «Ночная даль» мгновенно сделали его популярным. Закрепить успех помог большой гастрольный тур по всей России.
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