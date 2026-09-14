Мышь беспроводная Defender Whisper GM-209 white (52208)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730074
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
42x123x66
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
160
Описание товара Мышь беспроводная Defender Whisper GM-209 white (52208)
Игровая мышь Defender Whisper GM-209 с тремя режимами подключения: проводной режим, беспроводной режим по радиоканалу 2.4ГГц и беспроводной режим подключения по Bluetooth. В данной модели поддерживается постоянное хранение в памяти двух устройств для подключения по Bluetooth и быстрое переключение между ними.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
42x123x66
Страна производитель
Китай
Игровая мышь Defender Whisper GM-209 с тремя режимами подключения: проводной режим, беспроводной режим по радиоканалу 2.4ГГц и беспроводной режим подключения по Bluetooth. В данной модели поддерживается постоянное хранение в памяти двух устройств для подключения по Bluetooth и быстрое переключение между ними.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Мышь беспроводная Defender Whisper GM-209 white (52208) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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