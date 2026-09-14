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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 - фото 3
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 - фото 4
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730017
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
554x486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
10х60x52.5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
15

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56

Варочная панель Gefest предлагает вам сочетание стиля, надежности и мощности, которые станут идеальным дополнением для вашей кухни. Эта элегантная газовая панель оснащена поверхностью из закаленного стекла, что не только придаёт ей современный и изысканный вид, но и обеспечивает простоту в уходе и устойчивость к высоким температурам. Четыре конфорки позволяют готовить сразу несколько блюд, что особенно удобно для больших семей или тех, кто любит устраивать кулинарные эксперименты. Панель управляется механически, что гарантирует простоту и надежность в использовании. Лаконичный черный цвет позволяет панели гармонично вписаться в любой интерьер, добавляя кухне нотку утонченности. С общей мощностью в 9000 Вт, эта варочная панель обеспечивает быстрое и эффективное приготовление еды. Произведенная в Беларуси, Gefest известна высоким качеством своей продукции и вниманием к деталям. Выберите Gefest, чтобы наслаждаться комфортом и качеством на вашей кухне каждый день.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
554x486 мм
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
10х60x52.5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель Gefest предлагает вам сочетание стиля, надежности и мощности, которые станут идеальным дополнением для вашей кухни. Эта элегантная газовая панель оснащена поверхностью из закаленного стекла, что не только придаёт ей современный и изысканный вид, но и обеспечивает простоту в уходе и устойчивость к высоким температурам. Четыре конфорки позволяют готовить сразу несколько блюд, что особенно удобно для больших семей или тех, кто любит устраивать кулинарные эксперименты. Панель управляется механически, что гарантирует простоту и надежность в использовании. Лаконичный черный цвет позволяет панели гармонично вписаться в любой интерьер, добавляя кухне нотку утонченности. С общей мощностью в 9000 Вт, эта варочная панель обеспечивает быстрое и эффективное приготовление еды. Произведенная в Беларуси, Gefest известна высоким качеством своей продукции и вниманием к деталям. Выберите Gefest, чтобы наслаждаться комфортом и качеством на вашей кухне каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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