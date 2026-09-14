Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К56
Варочная панель Gefest предлагает вам сочетание стиля, надежности и мощности, которые станут идеальным дополнением для вашей кухни. Эта элегантная газовая панель оснащена поверхностью из закаленного стекла, что не только придаёт ей современный и изысканный вид, но и обеспечивает простоту в уходе и устойчивость к высоким температурам. Четыре конфорки позволяют готовить сразу несколько блюд, что особенно удобно для больших семей или тех, кто любит устраивать кулинарные эксперименты. Панель управляется механически, что гарантирует простоту и надежность в использовании. Лаконичный черный цвет позволяет панели гармонично вписаться в любой интерьер, добавляя кухне нотку утонченности. С общей мощностью в 9000 Вт, эта варочная панель обеспечивает быстрое и эффективное приготовление еды. Произведенная в Беларуси, Gefest известна высоким качеством своей продукции и вниманием к деталям. Выберите Gefest, чтобы наслаждаться комфортом и качеством на вашей кухне каждый день.
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