Система хранения данных TerraMaster D5-310
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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729871
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Характеристики
Бренд
TerraMaster
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, кабель USB Type-C
Количество отсеков для накопителей, шт
5 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
24 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5", M2 2280 NVMe
Интерфейс накопителей
M.2, SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Потребляемая мощность
45.5
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
225 x 136 x 227 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х19
Вес, кг.
3.54
Описание товара Система хранения данных TerraMaster D5-310
лагодаря невероятно высокой скорости передачи данных внешний накопитель D5-310 обеспечивает быструю передачу данных. Это делает его идеальным решением для ресурсоемких рабочих процессов, сокращая время ожидания и повышая производительность.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
TerraMaster
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, кабель USB Type-C
Количество отсеков для накопителей, шт
5 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
24 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5", M2 2280 NVMe
Интерфейс накопителей
M.2, SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Потребляемая мощность
45.5
Развернуть
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
225 x 136 x 227 мм
Страна производитель
Китай
лагодаря невероятно высокой скорости передачи данных внешний накопитель D5-310 обеспечивает быструю передачу данных. Это делает его идеальным решением для ресурсоемких рабочих процессов, сокращая время ожидания и повышая производительность.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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