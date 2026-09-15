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Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)

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Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 2
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 3
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 4
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 5
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 6
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 7
Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые хранилища
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 4
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 5
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 6
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 7
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586129
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевые хранилища
Размеры в упаковке, см
25х10х10
Вес, кг.
4

Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)

Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G собрано в эффектно выглядящем корпусе белого цвета. Предназначенное для настольной установки устройство органично впишется в интерьер дома или офиса. Модель рассчитана на хранение очень большого объема информации. Вы сможете задействовать до 4 SATA-накопителей, объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Возможно использование не только жестких дисков, но и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи заметно возрастают. Важной особенностью хранилища является поддержка функции горячей замены накопителей. Совместимые устройства хранения данных могут соответствовать форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Поддерживаемые уровни RAID – 0, 1, 5, 6 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G подключается к электросети с помощью внешнего адаптера. Такое техническое решение способствует компактности устройства. Система охлаждения модели – активная. В наличии производительный, но малошумный вентилятор, исключающий перегрев накопителей и самого хранилища.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевые хранилища
Описание
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G собрано в эффектно выглядящем корпусе белого цвета. Предназначенное для настольной установки устройство органично впишется в интерьер дома или офиса. Модель рассчитана на хранение очень большого объема информации. Вы сможете задействовать до 4 SATA-накопителей, объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Возможно использование не только жестких дисков, но и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи заметно возрастают. Важной особенностью хранилища является поддержка функции горячей замены накопителей. Совместимые устройства хранения данных могут соответствовать форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Поддерживаемые уровни RAID – 0, 1, 5, 6 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G подключается к электросети с помощью внешнего адаптера. Такое техническое решение способствует компактности устройства. Система охлаждения модели – активная. В наличии производительный, но малошумный вентилятор, исключающий перегрев накопителей и самого хранилища.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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