Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G собрано в эффектно выглядящем корпусе белого цвета. Предназначенное для настольной установки устройство органично впишется в интерьер дома или офиса. Модель рассчитана на хранение очень большого объема информации. Вы сможете задействовать до 4 SATA-накопителей, объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Возможно использование не только жестких дисков, но и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи заметно возрастают. Важной особенностью хранилища является поддержка функции горячей замены накопителей. Совместимые устройства хранения данных могут соответствовать форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Поддерживаемые уровни RAID – 0, 1, 5, 6 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-433-4G подключается к электросети с помощью внешнего адаптера. Такое техническое решение способствует компактности устройства. Система охлаждения модели – активная. В наличии производительный, но малошумный вентилятор, исключающий перегрев накопителей и самого хранилища.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 113 580 руб.28395 руб. в СплитСетевое хранилище Synology RackStation RS422+
-
В наличииЦена 141 550 руб.35388 руб. в СплитСистема хранения данных QNAP TS-264-8G
-
В наличииЦена 146 010 руб.36503 руб. в СплитСетевое хранилище Synology RackStation RS822+
-
В наличииЦена 181 260 руб.45315 руб. в СплитСистема хранения данных QNAP TS-253E-8G-EU-QL
-
В наличииЦена 192 120 руб.48030 руб. в СплитСетевое хранилище Synology (RS822RP+)
-
В наличииЦена 229 500 руб.57375 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G)
-
В наличииЦена 269 880 руб.67470 руб. в СплитСистема хранения данных QNAP TS-464EU-8G-EU-RU
-
В наличииЦена 270 650 руб.67663 руб. в СплитСетевое хранилище Synology (DS2422+)
-
В наличииЦена 281 110 руб.70278 руб. в СплитСистемы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU
-
В наличииЦена 281 780 руб.70445 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)
-
В наличииЦена 331 305 руб.82827 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-832PXU-4G
-
В наличииЦена 364 875 руб.91219 руб. в СплитСетевое хранилище QNAP TS-464U-8G
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP (TS-433-4G)