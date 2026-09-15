Другие порты и интерфейсы

Другие порты и интерфейсы

Описание товара Сетевое хранилище Synology RackStation RS422+

Synology RackStation RS422+ - компактный 1U-NAS с 4 отсеками под 2.5″/3.5″ SATA-диски, ориентированный на малый и средний бизнес. Модель совмещает функцию файлового/резервного хранилища и сетевого сервера приложений DSM в минимальном форм-факторе.

Для кого и под какие задачи

RS422+ подходит офисам, филиалам и небольшим командам, которым нужен единый сервер файлов, резервного копирования рабочих станций и базовых сервисов (VPN, небольшие СХД для виртуалок). Компактный 1U-формат удобен для небольших стоек и ограниченного серверного пространства.

Аппаратные возможности и хранение

Система поддерживает до четырёх дисков с конфигурацией RAID 0/1/5/6/10/JBOD и возможность организации пулов хранения под разные типы задач. Использование SSD как кэша или основного тома улучшает отклик при активной многопоточной работе.

Сети и ПО

На борту - 1GbE/10GbE-интерфейсы (в зависимости от конфигурации и установленных плат), поддержка iSCSI, SMB/NFS, резервного копирования и облачной репликации. DSM предоставляет типовой набор приложений: файловый сервер, Active Backup, Surveillance Station, VPN-сервер и другие сервисы.

Важные нюансы перед покупкой

Четырёхдисковая конфигурация ограничивает максимально доступный объём и вариативность RAID - при росте данных масштабирование потребует внешних решений или замены платформы. RS422+ оптимален как начальное или филиальное решение; для тяжёлых нагрузок и большого числа пользователей лучше рассматривать старшие RackStation/SA-серии.