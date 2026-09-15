Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-133

QNAP TS-133 - однодисковый NAS-сервер начального уровня на базе четырёхъядерного ARM-процессора Cortex-A55 1.8 ГГц с 2 ГБ ОЗУ. Поддерживает установку одного 3.5? или 2.5? SATA-накопителя и подходит для дома и небольшого офиса.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт пользователям, которым нужен централизованный файловый сервер: резервные копии, семейное хранилище, общий доступ к документам и медиа. Также TS-133 можно использовать как базовое решение для облачного синка, загрузок и простых серверных задач (DLNA, файловый сервер, лёгкие контейнеры).

Аппаратные возможности и хранение

NAS оснащён четырёхъядерным ARM Cortex-A55 1.8 ГГц, 2 ГБ несъёмной оперативной памяти и одним отсеком для HDD/SSD с интерфейсом SATA. Поддерживается работа с RAID0/JBOD в однодисковом режиме (как одиночный том), снапшоты, шифрование и энергосберегающие режимы диска.

Сети и ПО

Устройство имеет 1?Gigabit Ethernet, поддерживает IPv4/IPv6, VLAN, DDNS, DHCP-сервер, FTP/SMB/NFS/WebDAV и другие сетевые сервисы. Фирменная ОС QTS даёт доступ к приложениям для резервного копирования, синхронизации (Qsync), медиа-серверу и подключению к облачным сервисам.

Важные нюансы перед покупкой

TS-133 рассчитан на один диск, поэтому классический отказоустойчивый RAID недоступен: резервное копирование важно выстраивать на внешний диск или облако. Объём ОЗУ 2 ГБ ограничивает количество параллельных тяжёлых сервисов, поэтому для виртуализации и ресурсоёмких задач лучше рассматривать старшие модели.