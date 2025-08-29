СХД Synology DS723+ no HDD
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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645454
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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
106x166x223
Количество отсеков для накопителей, шт.
2
Частота процессора
2.6 ГГц
Цвет
черный
Комплектация
основное устройствоx1, набор принадлежностейx1, адаптер источника питания перем. токаx1, кабель питания перем. токаx1, сетевой кабель RJ-45x2, 1 руководство по быстрой установке, упаковка
Модель процессора
AMD Ryzen R1600
Количество ядер процессора
3
Объем оперативной памяти
2048
Количество отсеков для накопителей, шт
2
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5, M.2
Интерфейс накопителей
SATA
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1
FTP-сервер
да
Потребляемая мощность
65
Система охлаждения
да
Размеры в упаковке, см
28х27х13
Вес, кг.
2
Описание товара СХД Synology DS723+ no HDD
Сетевое хранилище (NAS) Synology Disk Station DS723+ обеспечивает высокую производительность и безопасность для локального размещения данных и управления ими. Оно оснащено 2-ядерным процессором AMD Ryzen R1600 с тактовой частотой до 2.6 ГГц и 2 Гб оперативной памяти. Это обеспечивает быстродействие при обработке данных и трансляции мультимедиа в сети.
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Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
106x166x223
Количество отсеков для накопителей, шт.
2
Частота процессора
2.6 ГГц
Цвет
черный
Комплектация
основное устройствоx1, набор принадлежностейx1, адаптер источника питания перем. токаx1, кабель питания перем. токаx1, сетевой кабель RJ-45x2, 1 руководство по быстрой установке, упаковка
Модель процессора
AMD Ryzen R1600
Количество ядер процессора
3
Объем оперативной памяти
2048
Количество отсеков для накопителей, шт
2
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16
Развернуть
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5, M.2
Интерфейс накопителей
SATA
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1
FTP-сервер
да
Потребляемая мощность
65
Система охлаждения
да
Сетевое хранилище (NAS) Synology Disk Station DS723+ обеспечивает высокую производительность и безопасность для локального размещения данных и управления ими. Оно оснащено 2-ядерным процессором AMD Ryzen R1600 с тактовой частотой до 2.6 ГГц и 2 Гб оперативной памяти. Это обеспечивает быстродействие при обработке данных и трансляции мультимедиа в сети.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный NAS для дома, если уже надоели кучи жестких дисков, облачные сервера с ежемесячной оплатой и нужна какая-никакая системность с резервным копированием. Руководствуясь правилом 3-2-1: 3 копии данных на 2 типах устройств и 1 копия должна находиться физически в другом месте — тут как раз 2 отсека, которые в RAID массиве обеспечат 2 копии. Насколько понимаю, данная модель не залочена на диски Synology, так что выбрать hdd можно на любой вкус. К сожалению, данная модель не поддерживает аппаратного транскодирования видеофайлов. Но насколько понимаю, это касается 4k файлов, на 1080p должно работать нормально. Однозначный плюс, то что есть куда апгрейдить — 1. для ускорения чтения/записи можно поставить ssd и 2. расширить 2гб штатной RAM до 32гб (но ищите ECC версию памяти, ее сложно сейчас найти).
Достоинства:
Комментарий:
Пришел даже быстрее, чем планировалось. Цена ниже, чем у других продавцов. Упаковка целая, работает исправно
СХД Synology DS723+ no HDD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре СХД Synology DS723+ no HDD
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный NAS для дома, если уже надоели кучи жестких дисков, облачные сервера с ежемесячной оплатой и нужна какая-никакая системность с резервным копированием. Руководствуясь правилом 3-2-1: 3 копии данных на 2 типах устройств и 1 копия должна находиться физически в другом месте — тут как раз 2 отсека, которые в RAID массиве обеспечат 2 копии. Насколько понимаю, данная модель не залочена на диски Synology, так что выбрать hdd можно на любой вкус. К сожалению, данная модель не поддерживает аппаратного транскодирования видеофайлов. Но насколько понимаю, это касается 4k файлов, на 1080p должно работать нормально. Однозначный плюс, то что есть куда апгрейдить — 1. для ускорения чтения/записи можно поставить ssd и 2. расширить 2гб штатной RAM до 32гб (но ищите ECC версию памяти, ее сложно сейчас найти).
Достоинства:
Комментарий:
Пришел даже быстрее, чем планировалось. Цена ниже, чем у других продавцов. Упаковка целая, работает исправно