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SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D

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SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729735
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Характеристики

Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
20

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D

Трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D – это высокопроизводительное решение для организации надежной и быстрой передачи данных в современных сетевых инфраструктурах. Разработанный с учетом требований к скорости и стабильности соединения, этот модуль идеально подходит для корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных систем. Благодаря поддержке стандарта SFP+ и скорости передачи данных до 10 Гбит/с он обеспечивает эффективную работу даже в условиях высокой нагрузки. Использование многомодового волокна (MMF) делает этот трансивер оптимальным выбором для коротких и средних дистанций. Он поддерживает передачу данных на расстояния до 500 метров, что позволяет применять его в рамках локальных сетей и внутри зданий. Технология двухволоконной передачи гарантирует стабильность соединения и минимизирует потери сигнала, а разъем LC duplex обеспечивает удобное и надежное подключение к активному оборудованию. Одним из ключевых преимуществ FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D является его совместимость с волокнами типа OM1 (62.5/125 мкм). Это делает его универсальным решением, которое можно интегрировать в уже существующие сети без необходимости модернизации кабельной инфраструктуры. Работа на длине волны 850 нм обеспечивает высокую пропускную способность и минимальные задержки, что критически важно для приложений, чувствительных к времени отклика, таких как видеоконференцсвязь, облачные сервисы и виртуализированные среды. Трансивер отличается компактными габаритами и низким энергопотреблением, что позволяет использовать его в плотных монтажных конфигурациях без риска перегрева. Он полностью соответствует отраслевым стандартам и поддерживает горячую замену, что упрощает обслуживание и масштабирование сети. Прочный корпус обеспечивает защиту от внешних воздействий, а качественные компоненты гарантируют долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D – это надежное и экономичное решение для организаций, которым требуется высокая скорость передачи данных без компромиссов в качестве. Его простота установки и широкая совместимость с оборудованием ведущих производителей делают его отличным выбором для модернизации или развертывания новых сетевых сегментов. Благодаря стабильной работе и высокой производительности этот трансивер станет незаменимым компонентом в любой инфраструктуре, где важны скорость, надежность и эффективность. Он идеально подходит для задач, требующих быстрой передачи больших объемов данных, таких как резервное копирование, работа распределенных систем и поддержка высоконагруженных приложений. Выбирая FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D, вы получаете современное сетевое решение, которое сочетает в себе передовые технологии, долговечность и простоту интеграции. Это оптимальный вариант для тех, кто ценит качество и не готов идти на компромиссы при построении высокоскоростных сетей.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D




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Характеристики
Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Питание
3.3 В
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D – это высокопроизводительное решение для организации надежной и быстрой передачи данных в современных сетевых инфраструктурах. Разработанный с учетом требований к скорости и стабильности соединения, этот модуль идеально подходит для корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных систем. Благодаря поддержке стандарта SFP+ и скорости передачи данных до 10 Гбит/с он обеспечивает эффективную работу даже в условиях высокой нагрузки. Использование многомодового волокна (MMF) делает этот трансивер оптимальным выбором для коротких и средних дистанций. Он поддерживает передачу данных на расстояния до 500 метров, что позволяет применять его в рамках локальных сетей и внутри зданий. Технология двухволоконной передачи гарантирует стабильность соединения и минимизирует потери сигнала, а разъем LC duplex обеспечивает удобное и надежное подключение к активному оборудованию. Одним из ключевых преимуществ FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D является его совместимость с волокнами типа OM1 (62.5/125 мкм). Это делает его универсальным решением, которое можно интегрировать в уже существующие сети без необходимости модернизации кабельной инфраструктуры. Работа на длине волны 850 нм обеспечивает высокую пропускную способность и минимальные задержки, что критически важно для приложений, чувствительных к времени отклика, таких как видеоконференцсвязь, облачные сервисы и виртуализированные среды. Трансивер отличается компактными габаритами и низким энергопотреблением, что позволяет использовать его в плотных монтажных конфигурациях без риска перегрева. Он полностью соответствует отраслевым стандартам и поддерживает горячую замену, что упрощает обслуживание и масштабирование сети. Прочный корпус обеспечивает защиту от внешних воздействий, а качественные компоненты гарантируют долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D – это надежное и экономичное решение для организаций, которым требуется высокая скорость передачи данных без компромиссов в качестве. Его простота установки и широкая совместимость с оборудованием ведущих производителей делают его отличным выбором для модернизации или развертывания новых сетевых сегментов. Благодаря стабильной работе и высокой производительности этот трансивер станет незаменимым компонентом в любой инфраструктуре, где важны скорость, надежность и эффективность. Он идеально подходит для задач, требующих быстрой передачи больших объемов данных, таких как резервное копирование, работа распределенных систем и поддержка высоконагруженных приложений. Выбирая FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D, вы получаете современное сетевое решение, которое сочетает в себе передовые технологии, долговечность и простоту интеграции. Это оптимальный вариант для тех, кто ценит качество и не готов идти на компромиссы при построении высокоскоростных сетей.
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