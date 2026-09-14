Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D

Трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D – это высокопроизводительное решение для организации надежной и быстрой передачи данных в современных сетевых инфраструктурах. Разработанный с учетом требований к скорости и стабильности соединения, этот модуль идеально подходит для корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных систем. Благодаря поддержке стандарта SFP+ и скорости передачи данных до 10 Гбит/с он обеспечивает эффективную работу даже в условиях высокой нагрузки. Использование многомодового волокна (MMF) делает этот трансивер оптимальным выбором для коротких и средних дистанций. Он поддерживает передачу данных на расстояния до 500 метров, что позволяет применять его в рамках локальных сетей и внутри зданий. Технология двухволоконной передачи гарантирует стабильность соединения и минимизирует потери сигнала, а разъем LC duplex обеспечивает удобное и надежное подключение к активному оборудованию. Одним из ключевых преимуществ FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D является его совместимость с волокнами типа OM1 (62.5/125 мкм). Это делает его универсальным решением, которое можно интегрировать в уже существующие сети без необходимости модернизации кабельной инфраструктуры. Работа на длине волны 850 нм обеспечивает высокую пропускную способность и минимальные задержки, что критически важно для приложений, чувствительных к времени отклика, таких как видеоконференцсвязь, облачные сервисы и виртуализированные среды. Трансивер отличается компактными габаритами и низким энергопотреблением, что позволяет использовать его в плотных монтажных конфигурациях без риска перегрева. Он полностью соответствует отраслевым стандартам и поддерживает горячую замену, что упрощает обслуживание и масштабирование сети. Прочный корпус обеспечивает защиту от внешних воздействий, а качественные компоненты гарантируют долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D – это надежное и экономичное решение для организаций, которым требуется высокая скорость передачи данных без компромиссов в качестве. Его простота установки и широкая совместимость с оборудованием ведущих производителей делают его отличным выбором для модернизации или развертывания новых сетевых сегментов. Благодаря стабильной работе и высокой производительности этот трансивер станет незаменимым компонентом в любой инфраструктуре, где важны скорость, надежность и эффективность. Он идеально подходит для задач, требующих быстрой передачи больших объемов данных, таких как резервное копирование, работа распределенных систем и поддержка высоконагруженных приложений. Выбирая FiberTrade FT-SFP+SR-0,5-D, вы получаете современное сетевое решение, которое сочетает в себе передовые технологии, долговечность и простоту интеграции. Это оптимальный вариант для тех, кто ценит качество и не готов идти на компромиссы при построении высокоскоростных сетей.