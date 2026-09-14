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Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка

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Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка - фото 1
Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка - фото 2
Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка - фото 3
Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка - фото 4
Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Homogenic
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка - фото 1
  • Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка - фото 2
  • Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка - фото 3
  • Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка - фото 4
  • Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728194
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Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958032913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Homogenic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hunter, Joga, Unravel, Beachelorette, All Neon Like, 5 Years, Immature, Alarm Call, Pluto, All Is Full of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hunter, Joga, Unravel, Beachelorette, All Neon Like, 5 Years, Immature, Alarm Call, Pluto, All Is Full of Love

Отзывы о товаре Bjork - Homogenic (5016958032913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958032913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Homogenic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hunter, Joga, Unravel, Beachelorette, All Neon Like, 5 Years, Immature, Alarm Call, Pluto, All Is Full of Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hunter, Joga, Unravel, Beachelorette, All Neon Like, 5 Years, Immature, Alarm Call, Pluto, All Is Full of Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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