Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка
"H+" - сольный студийный альбом 2018 года Жан-Бенуа Дункеля, участника легендарного электронного дуэта Air. Издание представлено на двойном красном виниле. Преданные поклонники Air не будут разочарованы новым альбомом Дункеля, с его медленной поп-музыкой и песнями с такими названиями, как "Space Age" и "In Between The Two Moons" и сильно акцентированным на шепот вокалом. Это хорошо продуманный поп-альбом, который освещает актуальную тему, как технологии внедряются в нашу жизнь, в наш организм, с такими треками, как "Transhumanity", предлагающим идеалистическое объединение нашего организма и технологий друг с другом. Жан-Бенуа Дункель - французский музыкант, известный как один из основателей вместе с Николасом Годином французского дуэта Air . В 1980-х годах он сформировал группу Orange с Алексом Гофером, Ксавьером Ямоу и Жаном де Рейделле. Он изучал математику и физику и преподавал в средней школе в Париже, прежде чем начинать карьеру профессионального музыканта. С 1995 года он был одним из двух членов группы Air вместе со своим партнером Николасом Годином.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитElbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитQueen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) винилова...
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитChet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитCurtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитAretha Franklin - Aretha's Greatest Hits (0081227943516) винилов...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMadonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка