Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE)
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE)
Мышь A4TECH — универсальное решение для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство. Эта беспроводная мышь обеспечивает радиус действия до 10 метров, что дает вам свободу перемещения без ущерба для качества соединения. Белый цвет устройства добавляет стильности и современного вида, подходящего к любому рабочему месту. Мышь разработана с учетом эргономики и подходит как для правой, так и для левой руки, делая ее удобной для всех пользователей. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точность и плавность управления, что идеально подходит для как для работы, так и для развлечений. Подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, предлагая высокую гибкость в использовании с различными устройствами. Питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Мышь весит всего 85 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании, не утяжеляя руку при длительной работе. Мышь A4TECH — это надежное и практичное решение для любых задач.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые, для дизайнеров
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