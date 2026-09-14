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Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок

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Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 1
Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 2
Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 3
Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 4
Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 5
Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 6
Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 7
Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 8
Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 9
Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный, рисунок
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727567
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный, рисунок
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
70x39x129
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
263

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок

Мышь проводная A4Tech Bloody W63 Max Renegade оснащена семью кнопками, в том числе для смены режимов датчика. Симметричный дизайн разработан для удобного хвата любой рукой. Игровая модель с RGB-подсветкой и встроенной памятью оснащена 1.8-метровым кабелем с износостойкой тканевой оплеткой.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody W63 Max Renegade черный/рисунок




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный, рисунок
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
70x39x129
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody W63 Max Renegade оснащена семью кнопками, в том числе для смены режимов датчика. Симметричный дизайн разработан для удобного хвата любой рукой. Игровая модель с RGB-подсветкой и встроенной памятью оснащена 1.8-метровым кабелем с износостойкой тканевой оплеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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