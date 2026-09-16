Top.Mail.Ru
OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка - фото 1
OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка - фото 2
OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка - фото 3
OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Braveheart
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Classics & Jazz
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Classics & Jazz
Barcode
[0028948715695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Braveheart
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, A Gift Of A Thistle, Wallace Courts Murron, The Secret Wedding, Attack On Murron, Revenge, Murron's Burial, Making Plans / Gathering The Clans, 'Sons Of Scotland', The Battle Of Stirling, For The Love Of A Princess, Falkirk, Betrayal & Desolation, Mornay's Dream, The Legend Spreads, The Princess Pleads For Wallace's Life, 'Freedom' / The Execution Bannockburn, End Credits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка

Монументальный саундтрек Хорнера сочетает в себе кельтские и шотландские традиции, перенося нас в XIII век. Волынки, атмосферные флейты, барабаны-бойраны и большой оркестр создают музыку, которая не утратила своей мощи даже спустя три десятилетия.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Classics & Jazz
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Classics & Jazz
Barcode
[0028948715695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Braveheart
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, A Gift Of A Thistle, Wallace Courts Murron, The Secret Wedding, Attack On Murron, Revenge, Murron's Burial, Making Plans / Gathering The Clans, 'Sons Of Scotland', The Battle Of Stirling, For The Love Of A Princess, Falkirk, Betrayal & Desolation, Mornay's Dream, The Legend Spreads, The Princess Pleads For Wallace's Life, 'Freedom' / The Execution Bannockburn, End Credits
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Монументальный саундтрек Хорнера сочетает в себе кельтские и шотландские традиции, перенося нас в XIII век. Волынки, атмосферные флейты, барабаны-бойраны и большой оркестр создают музыку, которая не утратила своей мощи даже спустя три десятилетия.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Braveheart (30Th Anniversary) (0028948715695) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...