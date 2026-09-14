Темляк Victorinox, 65 мм, нейлон/резина, зелёный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
нейлон, резина
Цвет
зеленый
Комлектация
темляк, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727291
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
Темляк
Материал
нейлон, резина
Цвет
зеленый
Длина, см
6.5
Комлектация
темляк, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
10
Описание товара Темляк Victorinox, 65 мм, нейлон/резина, зелёный
Темляк Victorinox служит для моментального извлечения складного ножа из чехла при внезапной необходимости. Переплетенные особым способом капроновые нити способны выдержать очень большую нагрузку. К ножу шнур прикрепляется через специальное кольцо. При помощи темляка можно своевременно воспользоваться понадобившимся элементом. Страховкой от случайного выскальзывания при использовании режущего инструмента в сырую погоду или темное время суток служит петля, в которую следует продеть большой палец рабочей руки.
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
Темляк
Материал
нейлон, резина
Цвет
зеленый
Длина, см
6.5
Комлектация
темляк, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Темляк Victorinox служит для моментального извлечения складного ножа из чехла при внезапной необходимости. Переплетенные особым способом капроновые нити способны выдержать очень большую нагрузку. К ножу шнур прикрепляется через специальное кольцо. При помощи темляка можно своевременно воспользоваться понадобившимся элементом. Страховкой от случайного выскальзывания при использовании режущего инструмента в сырую погоду или темное время суток служит петля, в которую следует продеть большой палец рабочей руки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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