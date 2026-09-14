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Темляк Victorinox, 65 мм, нейлон/резина, синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Темляк Victorinox, 65 мм, нейлон/резина, синий

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Темляк Victorinox, 65 мм, нейлон/резина, синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
нейлон, резина
Цвет
синий
Комлектация
темляк, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727290
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
Темляк
Материал
нейлон, резина
Цвет
синий
Длина, см
6.5
Комлектация
темляк, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Темляк Victorinox, 65 мм, нейлон/резина, синий

Темляк Victorinox служит для моментального извлечения складного ножа из чехла при внезапной необходимости. Переплетенные особым способом капроновые нити способны выдержать очень большую нагрузку. К ножу шнур прикрепляется через специальное кольцо. При помощи темляка можно своевременно воспользоваться понадобившимся элементом. Страховкой от случайного выскальзывания при использовании режущего инструмента в сырую погоду или темное время суток служит петля, в которую следует продеть большой палец рабочей руки.

Отзывы о товаре Темляк Victorinox, 65 мм, нейлон/резина, синий




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
Темляк
Материал
нейлон, резина
Цвет
синий
Длина, см
6.5
Комлектация
темляк, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Темляк Victorinox служит для моментального извлечения складного ножа из чехла при внезапной необходимости. Переплетенные особым способом капроновые нити способны выдержать очень большую нагрузку. К ножу шнур прикрепляется через специальное кольцо. При помощи темляка можно своевременно воспользоваться понадобившимся элементом. Страховкой от случайного выскальзывания при использовании режущего инструмента в сырую погоду или темное время суток служит петля, в которую следует продеть большой палец рабочей руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Темляк Victorinox, 65 мм, нейлон/резина, синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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