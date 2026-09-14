Темляк Victorinox, 65 мм, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
нейлон, резина
Цвет
красный
Комлектация
темляк, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 727289
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
Темляк
Материал
нейлон, резина
Цвет
красный
Длина, см
6.5
Комлектация
темляк, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
10
Описание товара Темляк Victorinox, 65 мм, красный
Темляк Victorinox служит для моментального извлечения складного ножа из чехла при внезапной необходимости. Переплетенные особым способом капроновые нити способны выдержать очень большую нагрузку. К ножу шнур прикрепляется через специальное кольцо. При помощи темляка можно своевременно воспользоваться понадобившимся элементом. Страховкой от случайного выскальзывания при использовании режущего инструмента в сырую погоду или темное время суток служит петля, в которую следует продеть большой палец рабочей руки.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКарабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитVictorinox 4.1853 Подвеска на ремень
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитСкладный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лез...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитПодвеска на ремень с цепочкой Victorinox
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитСкладный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм...
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитСкладный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105...
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитСкладный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 м...
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитСкладный хозяйственный нож ЗУБР Следопыт 47713, 200 мм, лезвие 9...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитПодвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, о...
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитСкладный хозяйственный нож ЗУБР Норд 47708, 190 мм, лезвие 80 мм...
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитНож Morakniv Flex, нержавеющая сталь, черный/голубой
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитСкладный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95...
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
Темляк
Материал
нейлон, резина
Цвет
красный
Длина, см
6.5
Комлектация
темляк, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Темляк Victorinox служит для моментального извлечения складного ножа из чехла при внезапной необходимости. Переплетенные особым способом капроновые нити способны выдержать очень большую нагрузку. К ножу шнур прикрепляется через специальное кольцо. При помощи темляка можно своевременно воспользоваться понадобившимся элементом. Страховкой от случайного выскальзывания при использовании режущего инструмента в сырую погоду или темное время суток служит петля, в которую следует продеть большой палец рабочей руки.
Темляк Victorinox, 65 мм, красный - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Темляк Victorinox, 65 мм, красный