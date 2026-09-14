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Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox

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Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 1
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 2
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 3
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 4
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 5
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 6
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подвеска
Материал
металл
Цвет
сталь
Комлектация
подвеска, упаковка
  • Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 1
  • Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 2
  • Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 3
  • Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 4
  • Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 5
  • Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 6
  • Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Подвеска
Тип товара
Подвеска
Материал
металл
Цвет
сталь
Длина, см
8
Комлектация
подвеска, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
40

Описание товара Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox

Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox 4.1859 позволяет освободить руки при работе. Благодаря креплению Multiclip подвеска надежно крепится на ремне. Карабин легко открывается без применения дополнительной силы.

Отзывы о товаре Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Подвеска
Тип товара
Подвеска
Материал
металл
Цвет
сталь
Длина, см
8
Комлектация
подвеска, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox 4.1859 позволяет освободить руки при работе. Благодаря креплению Multiclip подвеска надежно крепится на ремне. Карабин легко открывается без применения дополнительной силы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подвеска на ремень с цепочкой Victorinox - стоимость товара 1280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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