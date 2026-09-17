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Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак

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Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак - фото 1
Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак - фото 2
Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
3
Цвет
черный
Комплектация
нож, блистер
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак - фото 1
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак - фото 2
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742744
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
3
Цвет
черный
Длина, см
20
Комплектация
нож, блистер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х9х2
Вес, г.
206

Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак

Многофункциональный аварийный нож, оснащенный стропорезом для быстрого разрезания ремней или веревок и мощным стеклобоем для спасательных работ.

Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
3
Цвет
черный
Длина, см
20
Комплектация
нож, блистер
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный аварийный нож, оснащенный стропорезом для быстрого разрезания ремней или веревок и мощным стеклобоем для спасательных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складный хозяйственный нож ЗУБР Спасатель 47707_z01, 200 мм, лезвие 90 мм, серрейторная заточка, нак - этот товар вы можете купить по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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