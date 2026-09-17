Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
коричневый, серый
Комплектация
нож, коробка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 742749
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
коричневый, серый
Длина, см
22
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
286
Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка
Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ НОРМАНН 47714 - режущий инструмент бытового и туристического назначения. Используется для приготовления и обработки пищи в дороге, во время отдыха или работы на природе. Это удобная конструкция, клинок во время неиспользования убирается в рукоятку, что предотвращает травмирование.
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Бренд
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
коричневый, серый
Длина, см
22
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ НОРМАНН 47714 - режущий инструмент бытового и туристического назначения. Используется для приготовления и обработки пищи в дороге, во время отдыха или работы на природе. Это удобная конструкция, клинок во время неиспользования убирается в рукоятку, что предотвращает травмирование.
Складный хозяйственный нож ЗУБР Норманн 47714, 220 мм, лезвие 95 мм, рукоятка с деревянными накладка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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