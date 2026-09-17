Top.Mail.Ru
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 1
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 2
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 3
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 4
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 5
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 6
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, алюминий, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Комплектация
нож, нейлоновый чехол
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 1
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 2
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 3
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 4
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 5
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 6
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Длина, см
21.5
Комплектация
нож, нейлоновый чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х11х3
Вес, г.
311

Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм

Мощный складной нож, стилизованный под классический охотничий стиль, с комбинированной рукоятью из авиационного алюминия и ценных пород дерева, укомплектованный плотным нейлоновым чехлом.

Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Длина, см
21.5
Комплектация
нож, нейлоновый чехол
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный складной нож, стилизованный под классический охотничий стиль, с комбинированной рукоятью из авиационного алюминия и ценных пород дерева, укомплектованный плотным нейлоновым чехлом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складный хозяйственный нож ЗУБР Хантер 47740, 215 мм, с фиксированным лезвием 90 мм - стоимость товара 1620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...