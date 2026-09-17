Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
2
Цвет
черный
Комплектация
нож, коробка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
В наличии
Код товара: 742746
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
2
Цвет
черный
Длина, см
21
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
274
Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након
Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ ХРАНИТЕЛЬ 47710 - удобный режущий и колющий инструмент широкого применения. Его можно использовать для нарезки овощей, мяса, хлеба, в качестве консервного ножа в условиях полевой кухни. Благодаря небольшим размерам помещается в любую сумку, карман куртки или брюк, бардачок легкового автомобиля. Во время хранения лезвие убирается в рукоятку, а защёлка фиксатор не даёт ножу раскрыться и защищает от травм.
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Бренд
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
2
Цвет
черный
Длина, см
21
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ ХРАНИТЕЛЬ 47710 - удобный режущий и колющий инструмент широкого применения. Его можно использовать для нарезки овощей, мяса, хлеба, в качестве консервного ножа в условиях полевой кухни. Благодаря небольшим размерам помещается в любую сумку, карман куртки или брюк, бардачок легкового автомобиля. Во время хранения лезвие убирается в рукоятку, а защёлка фиксатор не даёт ножу раскрыться и защищает от травм.
Складный хозяйственный нож ЗУБР Хранитель 47710, 210 мм, лезвие 85 мм, металлическая рукоятка, након - купить по цене 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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