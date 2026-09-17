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Складный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм, рукоятка с деревянными накладками купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм, рукоятка с деревянными накладками

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Складный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм, рукоятка с деревянными накладками - фото 1
Складный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм, рукоятка с деревянными накладками - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
коричневый, серый
Комплектация
нож, коробка
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм, рукоятка с деревянными накладками - фото 1
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм, рукоятка с деревянными накладками - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм, рукоятка с деревянными накладками
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
коричневый, серый
Длина, см
18
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
236

Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм, рукоятка с деревянными накладками

Представляем складной нож ЗУБР "ПРЕМИУМ" СКИФ - идеальный инструмент для повседневного использования и туризма. Этот нож сочетает в себе высококачественное лезвие из нержавеющей стали 95Х18 длиной 75 мм и толщиной 2.5 мм, обеспечивающее отличную резкость и долговечность. Эргономичная рукоятка из стали с элегантными деревянными накладками гарантирует удобство и надежный захват. Рычажный тип фиксатора обеспечивает безопасное использование. Сертификат качества входит в комплект. Общая длина ножа – 180 мм. Нож ЗУБР "ПРЕМИУМ" СКИФ - ваш надежный помощник в любой ситуации.

Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм, рукоятка с деревянными накладками




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
коричневый, серый
Длина, см
18
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем складной нож ЗУБР "ПРЕМИУМ" СКИФ - идеальный инструмент для повседневного использования и туризма. Этот нож сочетает в себе высококачественное лезвие из нержавеющей стали 95Х18 длиной 75 мм и толщиной 2.5 мм, обеспечивающее отличную резкость и долговечность. Эргономичная рукоятка из стали с элегантными деревянными накладками гарантирует удобство и надежный захват. Рычажный тип фиксатора обеспечивает безопасное использование. Сертификат качества входит в комплект. Общая длина ножа – 180 мм. Нож ЗУБР "ПРЕМИУМ" СКИФ - ваш надежный помощник в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складный хозяйственный нож ЗУБР Скиф 47712, 180 мм, лезвие 75 мм, рукоятка с деревянными накладками - стоимость товара 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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