Top.Mail.Ru
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 1
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 2
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 3
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 4
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 5
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 6
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 7
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 8
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 9
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 10
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Комплектация
нож, коробка
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 1
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 2
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 3
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 4
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 5
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 6
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 7
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 8
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 9
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 10
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Длина, см
23.5
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х3
Вес, г.
272

Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм

Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ СТИЛЕТ 47716 - режущий инструмент хозяйственного или туристического назначения. Острое лезвие имеет форму кинжала, во время неиспользования убирается в рукоятку, а во время работы надёжно фиксируется при помощи специальной защёлки. Этот нож удобно носить на поясе, пристегнув при помощи клипсы, его длина в сложенном состоянии составляет - 127 мм.

Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, древесина
Количество функций
1
Цвет
черный, коричневый
Длина, см
23.5
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Складной нож ЗУБР ПРЕМИУМ СТИЛЕТ 47716 - режущий инструмент хозяйственного или туристического назначения. Острое лезвие имеет форму кинжала, во время неиспользования убирается в рукоятку, а во время работы надёжно фиксируется при помощи специальной защёлки. Этот нож удобно носить на поясе, пристегнув при помощи клипсы, его длина в сложенном состоянии составляет - 127 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складный хозяйственный нож ЗУБР Стилет 47716, 235 мм, лезвие 105 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1380 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...