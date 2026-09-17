Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь
Количество функций
1
Цвет
черный
Комплектация
нож, коробка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 742752
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 410 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь
Количество функций
1
Цвет
черный
Длина, см
21
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
341
Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка
Тяжелый, цельнометаллический складной нож тактического типа с полностью стальной эргономичной рукоятью и антибликовым защитным покрытием клинка.
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Бренд
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь
Количество функций
1
Цвет
черный
Длина, см
21
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Тяжелый, цельнометаллический складной нож тактического типа с полностью стальной эргономичной рукоятью и антибликовым защитным покрытием клинка.
Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка - стоимость товара 1410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Титан 47719, 210 мм, лезвие 80 мм, цельнометаллическая рукоятка