Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая
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Характеристики
Тип товара
Подвеска
Материал
паракорд
Цвет
оранжевый
Комлектация
подвеска, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
В наличии
Код товара: 727295
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подвеска
Тип товара
Подвеска
Материал
паракорд
Цвет
оранжевый
Длина, см
10.2
Комлектация
подвеска, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Вес, г.
80
Описание товара Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая
Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая 4.1875.9 была специально разработана для ножей серии Hunter Pro M, но также отлично подойдёт для любого ножа с кольцом для ключей. Благодаря продуманному переплетению длинный сверхпрочный шнур превращается в один аккуратный ремешок, который подчеркнёт уверенный стиль ножа или мультитула. Темляк из паракорда имеет длину нетканого материала 160 см. В случае необходимости можно расплести в верёвку. Шнур толщиной 3 мм выдерживает вес до 190 кг.
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Бренд
Тип товара
Подвеска
Тип товара
Подвеска
Материал
паракорд
Цвет
оранжевый
Длина, см
10.2
Комлектация
подвеска, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая 4.1875.9 была специально разработана для ножей серии Hunter Pro M, но также отлично подойдёт для любого ножа с кольцом для ключей. Благодаря продуманному переплетению длинный сверхпрочный шнур превращается в один аккуратный ремешок, который подчеркнёт уверенный стиль ножа или мультитула. Темляк из паракорда имеет длину нетканого материала 160 см. В случае необходимости можно расплести в верёвку. Шнур толщиной 3 мм выдерживает вес до 190 кг.
Подвеска из паракорда Victorinox для ножей серии Hunter Pro M, оранжевая - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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