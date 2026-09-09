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Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень

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Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 1
Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 2
Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 3
Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 4
Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 5
Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 6
Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 7
Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 8
Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подвеска на ремень
Количество функций
1
Цвет
черный
  • Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 1
  • Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 2
  • Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 3
  • Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 4
  • Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 5
  • Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 6
  • Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 7
  • Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 8
  • Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень
810 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Подвеска на ремень
Тип товара
Подвеска
Количество функций
1
Цвет
черный
Длина, см
7
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
300

Описание товара Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень

Закрепите ваш нож Victorinox на ремне при помощи подвески Victorinox 4.1853 и будьте спокойны. Нож всегда будет с вами и никогда не потеряется, даже если случайно выскользнет из кармана. Когда возникнет необходимость в его использовании, просто снимите подвеску с пояса и принимайтесь за работу. Удобный, надежный и очень качественный аксессуар. Подходит как для крепления ножей, так и других нужных предметов. При её помощи можно безопасно хранить небольшой нож или связку ключей. Благодаря автоматическому карабину, снятие и крепление вещей, не будет проблемой и займет считанные секунды. Подвеска сделана из высококачественного нержавеющего металла и кожи, украшена логотипом производителя.

Отзывы о товаре Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Подвеска на ремень
Тип товара
Подвеска
Количество функций
1
Цвет
черный
Длина, см
7
Страна производитель
Швейцария
Описание
Закрепите ваш нож Victorinox на ремне при помощи подвески Victorinox 4.1853 и будьте спокойны. Нож всегда будет с вами и никогда не потеряется, даже если случайно выскользнет из кармана. Когда возникнет необходимость в его использовании, просто снимите подвеску с пояса и принимайтесь за работу. Удобный, надежный и очень качественный аксессуар. Подходит как для крепления ножей, так и других нужных предметов. При её помощи можно безопасно хранить небольшой нож или связку ключей. Благодаря автоматическому карабину, снятие и крепление вещей, не будет проблемой и займет считанные секунды. Подвеска сделана из высококачественного нержавеющего металла и кожи, украшена логотипом производителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Victorinox 4.1853 Подвеска на ремень - по цене 810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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