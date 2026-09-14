Top.Mail.Ru
Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото 1
Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото 2
Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото 3
Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото 4
Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карабин
Материал
металл
Цвет
сталь
Комлектация
карабин, упаковка
  • Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото 1
  • Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото 2
  • Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото 3
  • Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото 4
  • Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727293
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Карабин
Тип товара
Карабин
Материал
металл
Цвет
сталь
Длина, см
9
Комлектация
карабин, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
12х5х1
Вес, г.
15

Описание товара Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный

Карабин Victorinox длиной 9 см — полезный аксессуар из прочного металла. Компактный размер не занимает много места, его удобно брать с собой каждый день или использовать в путешествиях. Стальной цвет смотрится стильно и универсально, подходит к любой экипировке. Такой карабин подойдёт тем, кто ценит надёжность и лаконичный дизайн в мелочах.

Отзывы о товаре Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Карабин
Тип товара
Карабин
Материал
металл
Цвет
сталь
Длина, см
9
Комлектация
карабин, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Карабин Victorinox длиной 9 см — полезный аксессуар из прочного металла. Компактный размер не занимает много места, его удобно брать с собой каждый день или использовать в путешествиях. Стальной цвет смотрится стильно и универсально, подходит к любой экипировке. Такой карабин подойдёт тем, кто ценит надёжность и лаконичный дизайн в мелочах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...