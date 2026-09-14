Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карабин
Материал
металл
Цвет
сталь
Комлектация
карабин, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 727293
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640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карабин
Тип товара
Карабин
Материал
металл
Цвет
сталь
Длина, см
9
Комлектация
карабин, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
12х5х1
Вес, г.
15
Описание товара Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный
Карабин Victorinox длиной 9 см — полезный аксессуар из прочного металла. Компактный размер не занимает много места, его удобно брать с собой каждый день или использовать в путешествиях. Стальной цвет смотрится стильно и универсально, подходит к любой экипировке. Такой карабин подойдёт тем, кто ценит надёжность и лаконичный дизайн в мелочах.
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Бренд
Тип товара
Карабин
Тип товара
Карабин
Материал
металл
Цвет
сталь
Длина, см
9
Комлектация
карабин, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Карабин Victorinox длиной 9 см — полезный аксессуар из прочного металла. Компактный размер не занимает много места, его удобно брать с собой каждый день или использовать в путешествиях. Стальной цвет смотрится стильно и универсально, подходит к любой экипировке. Такой карабин подойдёт тем, кто ценит надёжность и лаконичный дизайн в мелочах.
Карабин Victorinox, с 2 кольцами, никелированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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