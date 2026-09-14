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Сменный удлинитель для SwissTool Plus (3.0239, 3.0339) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сменный удлинитель для SwissTool Plus (3.0239, 3.0339)

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Сменный удлинитель для SwissTool Plus (3.0239, 3.0339)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Количество функций
1
Цвет
сталь
Комплектация
удлинитель, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727281
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
Удлинитель
Материал
металл
Количество функций
1
Цвет
сталь
Комплектация
удлинитель, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
8х1х1
Вес, г.
20

Описание товара Сменный удлинитель для SwissTool Plus (3.0239, 3.0339)

Аксессуар от Victorinox — это практичное решение для тех, кто ценит универсальность и надёжность. Удлинитель, выполненный из прочного металла цвета сталь, станет отличным дополнением для ножей и мультитулов, расширяя их возможности и удобство использования. Компактный и долговечный, такой аксессуар всегда готов помочь в нужный момент.

Отзывы о товаре Сменный удлинитель для SwissTool Plus (3.0239, 3.0339)




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
Удлинитель
Материал
металл
Количество функций
1
Цвет
сталь
Комплектация
удлинитель, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Аксессуар от Victorinox — это практичное решение для тех, кто ценит универсальность и надёжность. Удлинитель, выполненный из прочного металла цвета сталь, станет отличным дополнением для ножей и мультитулов, расширяя их возможности и удобство использования. Компактный и долговечный, такой аксессуар всегда готов помочь в нужный момент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сменный удлинитель для SwissTool Plus (3.0239, 3.0339) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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