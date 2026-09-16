Freddie Mercury - Mr Bad Guy (coloured) (0602475946434) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Mercury
Альбом (сингл)
Mr Bad Guy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 727058
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475946434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Mercury
Альбом (сингл)
Mr Bad Guy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Let's Turn It On, Made In Heaven, I Was Born To Love You, Foolin' Around, Your Kind Of Lover, Mr. Bad Guy, Man Made Paradise, There Must Be More To Life Than This, Living On My Own, My Love Is Dangerous, Love Me Like There's No Tomorrow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Freddie Mercury - Mr Bad Guy (coloured) (0602475946434) виниловая пластинка
Mr. Bad Guy — дебютный сольный студийный альбом Фредди Меркьюри, фронтмена группы Queen, выпущенный в 1985 году. В ознаменование своего 40-летия альбом переиздается на 180-граммовом прозрачном зеленом виниле. Дебютный сольный альбом Фредди Меркьюри «Mr. Bad Guy» ознаменовал первый шаг легендарного фронтмена Queen к сольной карьере. В него вошли четыре сингла, и он достиг 6-го места в британских чартах. В этом альбоме Фредди черпал вдохновение в диско, танцевальной и поп-музыке, что привело к появлению таких песен, как «I Was Born To Love You» и «Living On My Own». Он также представил две великолепные рок-баллады: «Made In Heaven» и «Love Me Like There's No Tomorrow».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475946434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Mercury
Альбом (сингл)
Mr Bad Guy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Let's Turn It On, Made In Heaven, I Was Born To Love You, Foolin' Around, Your Kind Of Lover, Mr. Bad Guy, Man Made Paradise, There Must Be More To Life Than This, Living On My Own, My Love Is Dangerous, Love Me Like There's No Tomorrow
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Mr. Bad Guy — дебютный сольный студийный альбом Фредди Меркьюри, фронтмена группы Queen, выпущенный в 1985 году. В ознаменование своего 40-летия альбом переиздается на 180-граммовом прозрачном зеленом виниле. Дебютный сольный альбом Фредди Меркьюри «Mr. Bad Guy» ознаменовал первый шаг легендарного фронтмена Queen к сольной карьере. В него вошли четыре сингла, и он достиг 6-го места в британских чартах. В этом альбоме Фредди черпал вдохновение в диско, танцевальной и поп-музыке, что привело к появлению таких песен, как «I Was Born To Love You» и «Living On My Own». Он также представил две великолепные рок-баллады: «Made In Heaven» и «Love Me Like There's No Tomorrow».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Freddie Mercury - Mr Bad Guy (coloured) (0602475946434) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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