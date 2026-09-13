Описание товара Память оперативная Apacer DDR5 32GB 5600MHz DIMM (AH5U32G56C5227BAA-2)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей по 16 ГБ идеально подходит для сборки современного мультимедийного или игрового ПК среднего и высокого уровня. Общий объём в 32 ГБ с лихвой перекрывает потребности даже требовательных игр и многозадачной работы с множеством приложений и вкладок браузера, обеспечивая комфорт без подтормаживаний. При этом частота 5600 МГц предлагает отличный баланс между производительностью нового поколения DDR5 и доступной ценой, что делает комплект удачным выбором для разумного апгрейда или новой системы, где не требуется экстремальный разгон.

Тип, поколение и форм-Tактор памяти

Память относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счёт архитектурных улучшений, включая два независимых 32-битных канала на модуль. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 на материнских платах, поэтому проверка поколения памяти при выборе платы критически важна.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём оперативной памяти 32 ГБ, организованный как два модуля по 16 ГБ каждый. Такой объём является оптимальным для большинства современных сценариев, позволяя комфортно работать в ресурсоёмких приложениях для монтажа, рендеринга или инженерных расчётов, не беспокоясь о нехватке памяти. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS и плавности в играх, а также на скорости обработки больших массивов данных в профессиональных задачах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают с таймингами CL36, что для частоты 5600 МГц является сбалансированным показателем латентности. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что типично для DDR5 и способствует энергоэффективности. Для простого достижения заявленных характеристик комплект поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет активировать частоту 5600 МГц и оптимизированные тайминги автоматически через BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-X, 13-X, 14-X поколений и новее) и AMD (процессоры Ryzen серии 7000 и новее), оснащёнными слотами DDR5. Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такой режим через XMP/EXPO. Рекомендуется перед покупкой свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы, а также обновить BIOS до последней версии для лучшей стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти, обеспечивая стабильную работу при длительных нагрузках на заявленной частоте. Дизайн радиаторов относительно компактен, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными башенными или СЖО кулерами процессора. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где важен акцент на производительность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу. Установка двух планок в правильные слоты на материнской плате (обычно обозначенные цветом или указанные в руководстве) автоматически активирует двухканальный режим, существенно повышающий пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для дальнейшего расширения объёма до 64 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект, однако смешивание даже одинаковых по характеристикам наборов не гарантирует абсолютной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5. На более старых платах с DDR4 модули просто не установятся физически. Для активации частоты 5600 МГц через XMP требуется материнская плата среднего или высокого класса (чипсеты Intel Z, B или AMD X, B), так как базовые платформы могут запустить память только на стандартной для процессора частоте (часто 4800 МГц). Этот комплект оптимален для пользователей, желающих получить преимущества DDR5 без переплаты за экстремальные частоты, но стоит рассмотреть варианты с большим объёмом, если планируется работа с виртуальными машинами или проектами объёмом свыше 50 ГБ.