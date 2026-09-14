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Память ACER DDR5 DIMM 32Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.427) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память ACER DDR5 DIMM 32Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.427)

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Память ACER DDR5 DIMM 32Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.427)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-45-45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735326
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Характеристики

Бренд
Acer
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
60

Описание товара Память ACER DDR5 DIMM 32Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.427)

Оперативная память Acer формата DIMM объёмом 32 Гб — выбор для требовательных задач и ресурсоёмких приложений. Тип DDR5 с впечатляющей тактовой частотой 5600 МГц обеспечивает быстрое выполнение любых операций, а пропускная способность 44800 МБайт/с даёт свободу для многозадачности и работы с большими файлами. Низкое напряжение питания 1.1 В позволяет добиться энергоэффективности даже при высокой скорости. Это решение отлично подойдёт для современных ПК, где важны стабильная производительность и запас мощности.

Отзывы о товаре Память ACER DDR5 DIMM 32Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.427)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Acer формата DIMM объёмом 32 Гб — выбор для требовательных задач и ресурсоёмких приложений. Тип DDR5 с впечатляющей тактовой частотой 5600 МГц обеспечивает быстрое выполнение любых операций, а пропускная способность 44800 МБайт/с даёт свободу для многозадачности и работы с большими файлами. Низкое напряжение питания 1.1 В позволяет добиться энергоэффективности даже при высокой скорости. Это решение отлично подойдёт для современных ПК, где важны стабильная производительность и запас мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память ACER DDR5 DIMM 32Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.427) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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