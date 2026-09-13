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SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A

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SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A - фото 1
SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A - фото 2
SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
  • SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A - фото 1
  • SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A - фото 2
  • SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723312
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
100

Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A

OFM431XT – однонаправленный трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м). OFM431XT оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном 50/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с на расстоянии до 300 м. Рабочая длина волны – 850 нм. Трансивер OFM431XT соответствует спецификациям SFP+ MSA и поддерживает горячую замену.

Отзывы о товаре SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
OFM431XT – однонаправленный трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м). OFM431XT оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном 50/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с на расстоянии до 300 м. Рабочая длина волны – 850 нм. Трансивер OFM431XT соответствует спецификациям SFP+ MSA и поддерживает горячую замену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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