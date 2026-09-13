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Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5

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Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723063
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 1 Type-C, 4хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0/1.1, COM, S/PDIF Out, PS/2, D-Sub, DisplayPort, HDMI, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
700

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5

**Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6, RTL** — надёжное и функциональное решение для сборки современного ПК. Эта материнская плата идеально подойдёт как для офисных задач, так и для требовательных приложений и игр. Благодаря поддержке современных технологий и высококачественным компонентам, она обеспечит стабильную и быструю работу вашей системы. **Преимущества:** * совместимость с современными процессорами — вы сможете использовать последние модели ЦП и раскрыть их потенциал; * наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 — подключайтесь к беспроводным сетям быстро и без проблем; * множество разъёмов и слотов — расширяйте возможности своего ПК, добавляя дополнительные устройства и комплектующие; * надёжность и долговечность — Gigabyte известен качеством своих продуктов, и эта материнская плата не исключение. С материнской платой Gigabyte B760M D3HP WIFI6, RTL вы получите мощный инструмент для создания производительной и современной компьютерной системы. Не упустите шанс обновить свой ПК и насладиться быстрой и стабильной работой!



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 1 Type-C, 4хUSB 3.2 Gen 1, 4хUSB 2.0/1.1, COM, S/PDIF Out, PS/2, D-Sub, DisplayPort, HDMI, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6, RTL** — надёжное и функциональное решение для сборки современного ПК. Эта материнская плата идеально подойдёт как для офисных задач, так и для требовательных приложений и игр. Благодаря поддержке современных технологий и высококачественным компонентам, она обеспечит стабильную и быструю работу вашей системы. **Преимущества:** * совместимость с современными процессорами — вы сможете использовать последние модели ЦП и раскрыть их потенциал; * наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 — подключайтесь к беспроводным сетям быстро и без проблем; * множество разъёмов и слотов — расширяйте возможности своего ПК, добавляя дополнительные устройства и комплектующие; * надёжность и долговечность — Gigabyte известен качеством своих продуктов, и эта материнская плата не исключение. С материнской платой Gigabyte B760M D3HP WIFI6, RTL вы получите мощный инструмент для создания производительной и современной компьютерной системы. Не упустите шанс обновить свой ПК и насладиться быстрой и стабильной работой!


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


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