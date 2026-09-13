Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6 4*DDR5
**Материнская плата Gigabyte B760M D3HP WIFI6, RTL** — надёжное и функциональное решение для сборки современного ПК. Эта материнская плата идеально подойдёт как для офисных задач, так и для требовательных приложений и игр. Благодаря поддержке современных технологий и высококачественным компонентам, она обеспечит стабильную и быструю работу вашей системы. **Преимущества:** * совместимость с современными процессорами — вы сможете использовать последние модели ЦП и раскрыть их потенциал; * наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 — подключайтесь к беспроводным сетям быстро и без проблем; * множество разъёмов и слотов — расширяйте возможности своего ПК, добавляя дополнительные устройства и комплектующие; * надёжность и долговечность — Gigabyte известен качеством своих продуктов, и эта материнская плата не исключение. С материнской платой Gigabyte B760M D3HP WIFI6, RTL вы получите мощный инструмент для создания производительной и современной компьютерной системы. Не упустите шанс обновить свой ПК и насладиться быстрой и стабильной работой!
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