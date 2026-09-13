МФУ струйный HP Smart Tank 520 (1F3W2A) A4 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
12
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Скорость копирования, стр/мин
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723050
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
Принтер
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
12
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
10
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Материалы печати
обычная бумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.984
Потребляемая мощность при работе, Вт
2.588
Габариты ШхГхВ, мм
0.491x0.19x0.48 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х48х20
Вес, кг.
7.5
Описание товара МФУ струйный HP Smart Tank 520 (1F3W2A) A4 белый
МФУ струйное HP Smart Tank 520 имеет светодиодные индикаторы, которые оповещают о заданном режиме. За минуту модель справляется с печатью 22 черно-белых и 16 цветных страниц. Благодаря системе непрерывной подачи чернил не требуется приобретать картриджи. Достаточно наполнять резервуары чернилами по мере необходимости. На создание цветного файла HP Smart Tank 520 расходует не более 21 сек. Сканирование в разрешении 1200x1200 dpi производится на электронную почту и ПК. Лоток подачи рассчитан на 100 листов. Месячный объем печати может достигать 3000 страниц.
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Бренд
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
Принтер
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
12
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Развернуть
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
10
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Материалы печати
обычная бумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.984
Потребляемая мощность при работе, Вт
2.588
Габариты ШхГхВ, мм
0.491x0.19x0.48 м
Страна производитель
Китай
МФУ струйное HP Smart Tank 520 имеет светодиодные индикаторы, которые оповещают о заданном режиме. За минуту модель справляется с печатью 22 черно-белых и 16 цветных страниц. Благодаря системе непрерывной подачи чернил не требуется приобретать картриджи. Достаточно наполнять резервуары чернилами по мере необходимости. На создание цветного файла HP Smart Tank 520 расходует не более 21 сек. Сканирование в разрешении 1200x1200 dpi производится на электронную почту и ПК. Лоток подачи рассчитан на 100 листов. Месячный объем печати может достигать 3000 страниц.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, a3
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, a3
МФУ струйный HP Smart Tank 520 (1F3W2A) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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