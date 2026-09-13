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John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка

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John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 1
John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 2
John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 3
John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 4
John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 5
John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 6
John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Frusciante
Альбом (сингл)
.I:
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 1
  • John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 2
  • John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 3
  • John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 4
  • John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 5
  • John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 6
  • John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722245
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Характеристики

Бренд
Avenue Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Avenue
Barcode
[4251804129510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Frusciante
Альбом (сингл)
.I:
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Clank, Sluice, Firpln, Unitiled, OFD, Pyn, MK 2.1
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка

"I и II" (произносится как "один" и "два", стилизовано как. I : и : I I.) - это двенадцатый и тринадцатый студийные альбомы американского гитариста Джона Фрушанте. Оба альбома были выпущены 3 февраля 2023 года на лейбле Avenue 66 (Acid Test Records). "I" - это виниловый релиз, содержащий только семь треков, а "II" - цифровой и CD-релиз, включающий больше материала. Фрушанте заявил, что первый альбом будет включать эксклюзивный трек и что отсутствие определенного материала связано с тем, что материал на релизе "II" содержит "звуки, которые невозможно спрессовать на виниле". Альбомы контрастируют со структурированными рок-песнями, в создании которых участвовал музыкант во время работы над альбомами Red Hot Chili Peppers "Unlimited Love" и "Return of the Dream Canteen" (оба вышли в 2022 году), заявив: "После полутора лет написания и записи рок-музыки мне нужно было очистить голову. Я слушал и делал музыку, в которой все обычно происходит постепенно, а не внезапно". При создании альбома Фрушанте в основном использовал аналоговые технологии, применяя такие синтезаторы, как Elektron Monomachine и Analog Four MK II. В числе исполнителей и произведений, оказавших влияние на альбом, - ".And the Gods Made Love" Джими Хендрикса и эмбиентная музыка Брайана Ино. Джон Э?нтони Фруша?нте (англ. John Anthony Frusciante 5 марта 1970, Нью-Йорк) — знаменитый американский музыкант, гитарист, вокалист, автор песен и продюсер. Наиболее известен как гитарист группы Red Hot Chili Peppers, в составе которой он записал шесть альбомов. В 2004 году он выпустил шесть альбомов, в каждом из которых исследуются разные жанры и техники записи. Ведёт активную сольную карьеру — по состоянию на 2020 год выпустил 11 альбомов под своим именем, 4 под псевдонимом Trickfinger и два в составе сайд проекта Ataxia, в который кроме него входят Джо Лэлли (Joe Lally) из Fugazi и Джош Клингхоффер. Сольные работы Фрушанте соединяют в себе элементы множества стилей: от экспериментальной рок-музыки и эмбиента до новой волны и электроники. В 2010 году он был выбран величайшим гитаристом тридцатилетия по результатам голосования, проведённого BBC.

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Характеристики
Бренд
Avenue Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Avenue
Barcode
[4251804129510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Frusciante
Альбом (сингл)
.I:
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Clank, Sluice, Firpln, Unitiled, OFD, Pyn, MK 2.1
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
"I и II" (произносится как "один" и "два", стилизовано как. I : и : I I.) - это двенадцатый и тринадцатый студийные альбомы американского гитариста Джона Фрушанте. Оба альбома были выпущены 3 февраля 2023 года на лейбле Avenue 66 (Acid Test Records). "I" - это виниловый релиз, содержащий только семь треков, а "II" - цифровой и CD-релиз, включающий больше материала. Фрушанте заявил, что первый альбом будет включать эксклюзивный трек и что отсутствие определенного материала связано с тем, что материал на релизе "II" содержит "звуки, которые невозможно спрессовать на виниле". Альбомы контрастируют со структурированными рок-песнями, в создании которых участвовал музыкант во время работы над альбомами Red Hot Chili Peppers "Unlimited Love" и "Return of the Dream Canteen" (оба вышли в 2022 году), заявив: "После полутора лет написания и записи рок-музыки мне нужно было очистить голову. Я слушал и делал музыку, в которой все обычно происходит постепенно, а не внезапно". При создании альбома Фрушанте в основном использовал аналоговые технологии, применяя такие синтезаторы, как Elektron Monomachine и Analog Four MK II. В числе исполнителей и произведений, оказавших влияние на альбом, - ".And the Gods Made Love" Джими Хендрикса и эмбиентная музыка Брайана Ино. Джон Э?нтони Фруша?нте (англ. John Anthony Frusciante 5 марта 1970, Нью-Йорк) — знаменитый американский музыкант, гитарист, вокалист, автор песен и продюсер. Наиболее известен как гитарист группы Red Hot Chili Peppers, в составе которой он записал шесть альбомов. В 2004 году он выпустил шесть альбомов, в каждом из которых исследуются разные жанры и техники записи. Ведёт активную сольную карьеру — по состоянию на 2020 год выпустил 11 альбомов под своим именем, 4 под псевдонимом Trickfinger и два в составе сайд проекта Ataxia, в который кроме него входят Джо Лэлли (Joe Lally) из Fugazi и Джош Клингхоффер. Сольные работы Фрушанте соединяют в себе элементы множества стилей: от экспериментальной рок-музыки и эмбиента до новой волны и электроники. В 2010 году он был выбран величайшим гитаристом тридцатилетия по результатам голосования, проведённого BBC.
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