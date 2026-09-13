White Lies - Night Light (5400863189716) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара White Lies - Night Light (5400863189716) виниловая пластинка
Лондонское трио White Lies, ключевая фигура на альтернативной сцене с 2009 года, выпускают свой новый, седьмой, альбом «Night Light». Издание на виниле. Записанный вживую на легендарной студии Church Studios с продюсером Райли Макинтайром, альбом передает первозданную энергию и товарищество группы, усиленные творческим подходом клавишника Сета Эванса (Black Midi). От электризующей настойчивости Nothing On Me до объединяющей силы Juice и пронзительной эмоциональности Everything Is Ok — Night Light сочетает в себе интенсивность, современность и глубину. Мастерское возвращение, подтверждающее статус White Lies как одной из самых смелых и значимых британских групп своего поколения.
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