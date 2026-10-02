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Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 4
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 5
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 6
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 7
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 8
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 9
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 4
  • Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 5
  • Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 6
  • Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 7
  • Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 8
  • Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 9
  • Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387550
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка
4 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Jazz
Трек-лист
Anything Goes, Let's Do It (Let's Fall In Love), Manhattan, I Get A Kick Out Of You, Summertime (With Louis Armstrong), Misty, Nice Work If You Can Get It, You Make Me Feel So Young, Just One Of Those Things, Too Darn Hot, Come Rain Or Come Shine, Let's Face The Music & Dance, I Could Write A Book, One For My Baby (And One More For The Road), It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing), The Lady Is A Tramp, They Can't Take That Away From Me (With Louis Armstrong), Isn't It Romantic, I've
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка

Track List

A1Anything Goes2:23
A2Let's Do It (Let's Fall In Love)3:34
A3Manhattan2:49
A4I Get A Kick Out Of You4:03
A5Summertime4:58
A6Misty2:52
A7Nice Work If You Can Get It3:34
B1You Make Me Feel So Young2:22
B2Just One Of Those Things3:32
B3Too Darn Hot3:49
B4Come Rain Or Come Shine3:24
B5Let's Face The Music & Dance"2:58
B6I Could Write A Book3:40
B7One For My Baby (And One More For The Road)3:58
C1It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)4:15
C2The Lady Is A Tramp3:22
C3They Can't Take That Away From Me4:35
C4Isn't It Romantic3:02
C5I've Got You Under My Skin2:45
C6Always True To You In My Fashion2:50
C7That Old Black Magic4:10
D1Isn't This A Lovely Day?3:28
D2Someone To Watch Over Me4:33
D3The Very Thought Of You2:46
D4Blue Moon3:13
D5Embraceable You4:51
D6Just You Just Me2:21
D7My Funny Valentine3:53

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Jazz
Трек-лист
Anything Goes, Let's Do It (Let's Fall In Love), Manhattan, I Get A Kick Out Of You, Summertime (With Louis Armstrong), Misty, Nice Work If You Can Get It, You Make Me Feel So Young, Just One Of Those Things, Too Darn Hot, Come Rain Or Come Shine, Let's Face The Music & Dance, I Could Write A Book, One For My Baby (And One More For The Road), It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing), The Lady Is A Tramp, They Can't Take That Away From Me (With Louis Armstrong), Isn't It Romantic, I've
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Anything Goes2:23
A2Let's Do It (Let's Fall In Love)3:34
A3Manhattan2:49
A4I Get A Kick Out Of You4:03
A5Summertime4:58
A6Misty2:52
A7Nice Work If You Can Get It3:34
B1You Make Me Feel So Young2:22
B2Just One Of Those Things3:32
B3Too Darn Hot3:49
B4Come Rain Or Come Shine3:24
B5Let's Face The Music & Dance"2:58
B6I Could Write A Book3:40
B7One For My Baby (And One More For The Road)3:58
C1It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)4:15
C2The Lady Is A Tramp3:22
C3They Can't Take That Away From Me4:35
C4Isn't It Romantic3:02
C5I've Got You Under My Skin2:45
C6Always True To You In My Fashion2:50
C7That Old Black Magic4:10
D1Isn't This A Lovely Day?3:28
D2Someone To Watch Over Me4:33
D3The Very Thought Of You2:46
D4Blue Moon3:13
D5Embraceable You4:51
D6Just You Just Me2:21
D7My Funny Valentine3:53
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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