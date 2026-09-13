Nina Simone - Black Gold (8713748980580) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Black Gold
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720494
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8713748980580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Black Gold
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction, Black Is The Color Of My True Loves Hair, Black Is The Color Of My True Loves Hair, Ain't Got No - I Got Life, Westwind, Who Knows Where The Time Goes, The Assignment Sequence, To Be Young Gifted And Black
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nina Simone - Black Gold (8713748980580) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction, Black Is The Color Of My True Loves Hair, Black Is The Color Of My True Loves Hair, Ain't Got No - I Got Life, Westwind, Who Knows Where The Time Goes, The Assignment Sequence, To Be Young Gifted And Black
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8713748980580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Black Gold
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction, Black Is The Color Of My True Loves Hair, Black Is The Color Of My True Loves Hair, Ain't Got No - I Got Life, Westwind, Who Knows Where The Time Goes, The Assignment Sequence, To Be Young Gifted And Black
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction, Black Is The Color Of My True Loves Hair, Black Is The Color Of My True Loves Hair, Ain't Got No - I Got Life, Westwind, Who Knows Where The Time Goes, The Assignment Sequence, To Be Young Gifted And Black
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Nina Simone - Black Gold (8713748980580) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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