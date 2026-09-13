Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный
Для дома или офиса ультразвуковой увлажнитель воздуха PRIMERA HUP-G3056-A станет отличным решением. Управление у него удобное, сенсорное. Мощность устройства составляет 25 Вт. Производительность - 250 мл/час. Площадь помещения, которое он может обслужить, достигает 18 кв. м. При функционировании шум не превышает 35 дБ. Объем резервуара для воды равен 5,6 л. Предоставляются 3 режима интенсивности потока. Время непрерывной работы равно 22 ч. Ультразвуковой увлажнитель воздуха PRIMERA HUP-G3056-A оборудован гигростатом. Он регулирует уровень влажности и мощность пара. Имеются функции поддержки влажности и ароматизации воздуха. Есть ночной и автоматический режимы работы. Прибор отключится в случае отсутствия воды благодаря встроенному индикатору. Изделие выполнено из пластика черного цвета и весит всего 2,29 кг.
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Теги товара: ультразвуковые, настольные
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Теги товара: ультразвуковые, настольные
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