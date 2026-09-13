Top.Mail.Ru
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 1
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 2
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 3
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 4
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 5
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 6
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 7
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Установка
настольная
Цвет
черный
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720430
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PRimera
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения, отсутствия воды
Емкость резервуара для воды
5.6
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Потребляемая мощность
30
Габаритные размеры
250 х 365 х 164 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х21
Вес, кг.
3.23

Описание товара Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный

Для дома или офиса ультразвуковой увлажнитель воздуха PRIMERA HUP-G3056-A станет отличным решением. Управление у него удобное, сенсорное. Мощность устройства составляет 25 Вт. Производительность - 250 мл/час. Площадь помещения, которое он может обслужить, достигает 18 кв. м. При функционировании шум не превышает 35 дБ. Объем резервуара для воды равен 5,6 л. Предоставляются 3 режима интенсивности потока. Время непрерывной работы равно 22 ч. Ультразвуковой увлажнитель воздуха PRIMERA HUP-G3056-A оборудован гигростатом. Он регулирует уровень влажности и мощность пара. Имеются функции поддержки влажности и ароматизации воздуха. Есть ночной и автоматический режимы работы. Прибор отключится в случае отсутствия воды благодаря встроенному индикатору. Изделие выполнено из пластика черного цвета и весит всего 2,29 кг.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PRimera
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения, отсутствия воды
Емкость резервуара для воды
5.6
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Потребляемая мощность
30
Габаритные размеры
250 х 365 х 164 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Для дома или офиса ультразвуковой увлажнитель воздуха PRIMERA HUP-G3056-A станет отличным решением. Управление у него удобное, сенсорное. Мощность устройства составляет 25 Вт. Производительность - 250 мл/час. Площадь помещения, которое он может обслужить, достигает 18 кв. м. При функционировании шум не превышает 35 дБ. Объем резервуара для воды равен 5,6 л. Предоставляются 3 режима интенсивности потока. Время непрерывной работы равно 22 ч. Ультразвуковой увлажнитель воздуха PRIMERA HUP-G3056-A оборудован гигростатом. Он регулирует уровень влажности и мощность пара. Имеются функции поддержки влажности и ароматизации воздуха. Есть ночной и автоматический режимы работы. Прибор отключится в случае отсутствия воды благодаря встроенному индикатору. Изделие выполнено из пластика черного цвета и весит всего 2,29 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3056-A черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...