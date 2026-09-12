Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый
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Характеристики
Описание товара Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый
Мойка воздуха STARWIND SAW5531 объединяет в себе 4 функции: увлажнение, очищение, обеззараживание и ароматизацию воздуха. Этот климатический прибор обеспечивает оптимальный уровень влажности в помещении площадью до 40 кв. м в любое время года, а также делает очистку воздуха от крупных фрагментов пыли и шерсти. Мойка воздуха оснащена сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками. Одновременно с увлажнением мойка воздуха обеспечивает его очистку от пыли, пыльцы и других механических включений. Воздух проходит через фильтр предварительной очистки, задерживающий крупные частицы, а мелкие частицы налипают на увлажняющий диск и смываются в поддон. Встроенная ультрафиолетовая лампа уничтожает бактерии и вирусы, содержащиеся в проходящем через мойку воздухе, при включении соответствующего режима. Рекомендуемое время работы данного режима не более 10-15 минут в день. Добавьте несколько капель эфирного масла в находящуюся в нижней части корпуса специальную капсулу для создания приятного аромата, повышения иммунитета и нейтрализации неприятных запахов. Активация необходимой функции и режима, а также установка желаемого уровня влажности от 40 до 80% осуществляются одним касанием соответствующей сенсорной кнопки. Цифровой светящийся дисплей и LED-индикация - показания электронного гигрометра выводятся на панель в цифровом виде, что позволяет постоянно контролировать текущую влажность. Светодиодная индикация указывает активный режим работы и предупреждает о недостаточном количестве воды в резервуаре.
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Теги товара: белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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