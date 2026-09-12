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Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый

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Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 1
Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 2
Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 3
Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 4
Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 5
Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 6
Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 7
Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 8
Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 9
Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 10
Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка воздуха
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 1
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 2
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 3
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 4
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 5
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 6
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 7
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 8
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 9
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 10
  • Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700553
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Мойка воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения
Фильтры
водяной, воздушный
Емкость резервуара для воды
4.5
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х25
Вес, кг.
4.61

Описание товара Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый

Мойка воздуха STARWIND SAW5531 объединяет в себе 4 функции: увлажнение, очищение, обеззараживание и ароматизацию воздуха. Этот климатический прибор обеспечивает оптимальный уровень влажности в помещении площадью до 40 кв. м в любое время года, а также делает очистку воздуха от крупных фрагментов пыли и шерсти. Мойка воздуха оснащена сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками. Одновременно с увлажнением мойка воздуха обеспечивает его очистку от пыли, пыльцы и других механических включений. Воздух проходит через фильтр предварительной очистки, задерживающий крупные частицы, а мелкие частицы налипают на увлажняющий диск и смываются в поддон. Встроенная ультрафиолетовая лампа уничтожает бактерии и вирусы, содержащиеся в проходящем через мойку воздухе, при включении соответствующего режима. Рекомендуемое время работы данного режима не более 10-15 минут в день. Добавьте несколько капель эфирного масла в находящуюся в нижней части корпуса специальную капсулу для создания приятного аромата, повышения иммунитета и нейтрализации неприятных запахов. Активация необходимой функции и режима, а также установка желаемого уровня влажности от 40 до 80% осуществляются одним касанием соответствующей сенсорной кнопки. Цифровой светящийся дисплей и LED-индикация - показания электронного гигрометра выводятся на панель в цифровом виде, что позволяет постоянно контролировать текущую влажность. Светодиодная индикация указывает активный режим работы и предупреждает о недостаточном количестве воды в резервуаре.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Мойка воздуха Starwind SAW5531 25Вт белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Мойка воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения
Фильтры
водяной, воздушный
Емкость резервуара для воды
4.5
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка воздуха STARWIND SAW5531 объединяет в себе 4 функции: увлажнение, очищение, обеззараживание и ароматизацию воздуха. Этот климатический прибор обеспечивает оптимальный уровень влажности в помещении площадью до 40 кв. м в любое время года, а также делает очистку воздуха от крупных фрагментов пыли и шерсти. Мойка воздуха оснащена сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками. Одновременно с увлажнением мойка воздуха обеспечивает его очистку от пыли, пыльцы и других механических включений. Воздух проходит через фильтр предварительной очистки, задерживающий крупные частицы, а мелкие частицы налипают на увлажняющий диск и смываются в поддон. Встроенная ультрафиолетовая лампа уничтожает бактерии и вирусы, содержащиеся в проходящем через мойку воздухе, при включении соответствующего режима. Рекомендуемое время работы данного режима не более 10-15 минут в день. Добавьте несколько капель эфирного масла в находящуюся в нижней части корпуса специальную капсулу для создания приятного аромата, повышения иммунитета и нейтрализации неприятных запахов. Активация необходимой функции и режима, а также установка желаемого уровня влажности от 40 до 80% осуществляются одним касанием соответствующей сенсорной кнопки. Цифровой светящийся дисплей и LED-индикация - показания электронного гигрометра выводятся на панель в цифровом виде, что позволяет постоянно контролировать текущую влажность. Светодиодная индикация указывает активный режим работы и предупреждает о недостаточном количестве воды в резервуаре.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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