Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный
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Характеристики
Тип товара
Мойка воздуха
Цвет
черный
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка воздуха
Цвет
черный
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Функция ароматизации
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х25
Вес, кг.
4.45
Описание товара Мойка воздуха Starwind SAW5530 25Вт черный
Мойка воздуха STARWIND SAW5530 объединяет в себе 4 функции: увлажнение, очищение, обеззараживание и ароматизацию воздуха. Этот климатический прибор обеспечивает оптимальный уровень влажности в помещении площадью до 40 кв. м в любое время года, а также делает очистку воздуха от крупных фрагментов пыли и шерсти. Мойка воздуха оснащена сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками.
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Бренд
Тип товара
Мойка воздуха
Цвет
черный
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Функция ароматизации
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
32
Страна производитель
Китай
Мойка воздуха STARWIND SAW5530 объединяет в себе 4 функции: увлажнение, очищение, обеззараживание и ароматизацию воздуха. Этот климатический прибор обеспечивает оптимальный уровень влажности в помещении площадью до 40 кв. м в любое время года, а также делает очистку воздуха от крупных фрагментов пыли и шерсти. Мойка воздуха оснащена сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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