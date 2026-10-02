Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite EU (BHR6359EU)
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier Elite обеспечивает высокое качество борьбы с загрязнителями воздуха. УФ-лампа нейтрализует микробы, вирусы и бактерии. Фильтр предварительной очистки тщательно задерживает частицы пыли и аллергены, а угольный фильтр помогает устранять неприятные запахи. В данной модели также реализованы функции ионизации и озонирования. На корпусе Xiaomi Smart Air Purifier Elite расположены сенсорные кнопки управления и дисплей. С помощью таймера можно запрограммировать определенное время работы. Интегрированный модуль Wi-Fi позволяет организовать управление через фирменное приложение на смартфоне.
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Теги товара: белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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