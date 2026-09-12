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Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0]

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Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 1
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 2
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 3
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 4
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 5
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 6
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 7
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 8
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 9
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 10
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 11
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 12
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 13
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 14
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 15
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 16
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 17
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 18
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 19
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 20
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 21
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 22
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 23
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 24
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 25
Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 26
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
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  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 10
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 11
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 12
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 13
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 14
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 15
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 16
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 17
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 18
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 19
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 20
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 21
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 22
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 23
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 24
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 25
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 26
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 27
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 28
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 29
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 30
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 31
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 32
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 33
  • Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0] - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703024
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Очиститель воздуха
Размеры в упаковке, см
35х22х22
Вес, кг.
2.7

Описание товара Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0]

Превосходный воздухоочиститель для маленьких помещений, детских комнат или отдельных рабочих мест: аппарат AF 20, оснащенный системой многократной фильтрации, очищает воздух в них от аллергенов, вредных веществ и возбудителей болезней. Другими его особенностями являются наличие фильтра из активированного угля и алфавитно-цифрового дисплея, отображающего содержание примесей (частиц класса PM2.5 в мкг/м?), а также цветового индикатора качества воздуха. Кроме того, воздухоочиститель впечатляет функцией таймера, защитой от детей (функцией блокировки), ночным режимом и очень тихой работой. Эффективность фильтрации частиц размерами 0.3 мкм составляет 99.95 %. Аппарат оснащен также высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтров составляет около 1 года (в зависимости от загрязнения воздуха и интенсивности использования аппарата).

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Karcher AF 20 [1.024-820.0]




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Очиститель воздуха
Описание
Превосходный воздухоочиститель для маленьких помещений, детских комнат или отдельных рабочих мест: аппарат AF 20, оснащенный системой многократной фильтрации, очищает воздух в них от аллергенов, вредных веществ и возбудителей болезней. Другими его особенностями являются наличие фильтра из активированного угля и алфавитно-цифрового дисплея, отображающего содержание примесей (частиц класса PM2.5 в мкг/м?), а также цветового индикатора качества воздуха. Кроме того, воздухоочиститель впечатляет функцией таймера, защитой от детей (функцией блокировки), ночным режимом и очень тихой работой. Эффективность фильтрации частиц размерами 0.3 мкм составляет 99.95 %. Аппарат оснащен также высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтров составляет около 1 года (в зависимости от загрязнения воздуха и интенсивности использования аппарата).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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